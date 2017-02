Florencia Peña ya no siente culpa del placer e hizo un desnudo total

15/02/2017 -

Florencia Peña realizó una producción muy audaz para una revista de actualidad de Buenos Aires. La protagonista de "Quiero vivir a tu lado", telenovela que se emite por El Trece, salió desnuda en la portada de dicha publicación. A los 42 aceptó el primer desnudo de su vida, y habló de su nueva relación con su cuerpo y su sexualidad.

Íntima, la actriz reveló por qué ya no siente culpa del placer; la necesidad de volver a ser madre "para sanar un aspecto de mi historia"; una relación de pareja a la distancia "que me enseñó que el amor es desapego"; y la noticia: "Me caso en 2018". "La madurez trajo otro modo más genuino de relacionarme con mi cuerpo: más libre, más amoroso, menos obsesivo y muy del "cuando puedo", afirmó la actriz.

Recientemente, la actriz hizo un enorme tatuaje en la cola, que quedó en primer plano en la foto de tapa de la mencionada revista.

En la entrevista que brindó a la publicación porteña "Flor" confesó: "Hoy disfruto de mi cuerpo sin culpas". Además, recordó lo que fue la filtración de su video hot: "Me hizo aceptar lo que soy: una mina sexual que elige cómo vivir el placer". En las páginas de dicha revista, la actriz también cuenta qué significan cada uno de los tatuajes que tiene en su piel, habla de su noviazgo con Ramiro Ponce de León, sus ganas de casarse y su necesidad de ser mamá.

El trabajo

Por otra parte, Florencia destacó: "Estoy muy feliz, pero no extrañaba hacer tiras. Acepté este proyecto porque me gustó el personaje, ya que era distinto, con mucha verdad y original", confesó Florencia al referirse a su trabajo en televisión.

Con respecto a su debut en Pol-ka señaló: "Nunca trabajé en esta productora, me llamaban siempre, pero por una u otra cosa me terminaba quedando con Telefé, y otras veces no tenía ganas de hacer televisión".

Tras haber protagonizado grandes éxitos en el canal de las pelotas, "Poné a Francella", "Casados con hijos" y "La niñera", contó cómo vivió su despedida. "Me gustó irme de Telefé, al principió era un abismo y pensaba ¿cómo sera?, porque yo tengo una historia y no conocía a nadie, pero me sorprendió, son todos amorosos y me recibieron super bien", y además habló de su relación con la actriz Paola Krum. "A Pao la adoro y es muy buena compañera, somos el yin y el yang, pero sabemos complementarnos", contó entre risas.

Recordemos que es madre de Tomás (17) y Juan (12), fruto de su relación con el músico Mariano Otero, con quien se separó en 2012. "Soy una madre muy ocupada, siempre lo fui. Mi hijo más chico me acompaña mucho porque le gusta el mundo artístico. Tiene alma de artista y si quiere serlo yo no puedo decirle que no, a mí me hizo muy feliz comenzar de pequeña. En cambio, al más grande ‘Toto’ no le importa nada, son muy distintos", relató orgullosa.

En pareja hace tres años con su novio Ramiro Ponce de León, un abogado salteño de 39 años, con quien busca agrandar la familia, contó enamorada. "Sigo viajando para ver a mi novio hasta que empiece a ensayar teatro, por ahora todos los fines de semana nos vemos en la casa que tenemos allá. Mi vida con Ramiro en Salta es muy feliz".

En teatro

Adelantó sobre la obra de teatro que hará en los próximos meses: "Se llamará ‘Vecinos de arriba’, con la dirección de Diego Peretti, estoy muy contenta por este nuevo proyecto".

Con su extensa trayectoria en televisión y teatro se convirtió en unas de las humoristas más queridas por el público, pero también a raíz de la filtración de su video "prohibido" en las redes sociales, es una de las actrices porno más buscadas en el mundo cibernético.

Sin embargo, a Florencia Peña no parece importarle, atrás dejó su pasado y vive sin limites su presente profesional y amoroso. La actriz que protagoniza la nueva ficción de El Trece, "Quiero vivir a tu lado", contó cómo la trata su vuelta a la ficción diaria, tras estar ausente varios años. "De una manera hermosa, con un gran elenco. Nos queremos y nos divertimos mucho".