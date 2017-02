CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Febrero 2017

Hoy 21:40 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 JOSUE: ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.00 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUE Y LA TIERRA PROMETIDA

22.15 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR (CONTINÚA)

23.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS

00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA. l

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLES

CANAL 9

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

200.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO

18.00 CELIA

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

7.00 SARAS Y KUMUD

15.00 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 SARAS & KUMUD

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO





CANAL 14

10.30 EL CLÁSICO

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ESTUDIO ABIERTO

19.30 LA TOCATA

20.30 EL PODIO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14

24. 00 BASQUET POR EL 14

CANAL 4

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

PELÍCULAS

CINEMAX

08.05 LA TIERRA ANTES DEL TIEMPO XIII: LA SABIDURÍA DE LOS AMIGOS

09.39 PENÉLOPE

11.27 TAN SÓLO UN ÁNGEL

13.39 LA CASA DEL LAGO

15.36 TU ÚLTIMA OPORTUNIDAD

17.27 DUPLICIDAD

19.59 LOS FANTASMAS DE MIS EX

22.00 LA CASA DEL LAGO

23.57 SECRETO EN LA MONTAÑA

00.57 PESADILLA EN LA CALLE

DEL INFIERNO III

02.36 FESTIVAL DE CINE DE TORONTO 2016

03.07 LA APUESTA FINAL

TNT

06.00 TNT BUZZ

08.14 COMER, REZAR, AMAR

10.39 SEX AND THE CITY - LA PELÍCULA

13.13 AMIGOS CON BENEFICIOS

15.03 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

16.47 THOR: UN MUNDO OSCURO

18.54 EL HOMBRE ARAÑA

21.07 HASTA QUE TE CONOCÍ

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 HISTORIAS CRUZADAS

TCM

04.15 FREELOADERS

05.39 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 BILLY ELLIOT

07.52 EL 6º DÍA

10.01 AMOR A SEGUNDA VISTA

11.48 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

13.30 EL HOMBRE ARAÑA

15.39 TOY STORY 2

17.25 R.I.P.D.: POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

19.12 10.000 A.C.

21.07 EL DIVO

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 12 AÑOS DE ESCLAVITUD

SPACE

06:00 INSEPARABLE

07:36 EL JUEGO DE LA FORTUNA

10:19 EL GRAN GOLPE

12:04 MÁXIMA CONDENA

14:01 RENDIRSE JAMÁS 2: COMBATE FINAL

16:03 COMBATE

17:52 LA SUPREMACÍA DE BOURNE

19:47 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

22:00 ARRÁSTRAME AL INFIERNO

23:54 ATRACO EN 7 MINUTOS

01:38 FANTASMAS DE MARTE

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 INFOMERCIALES

08.30 INFOMERCIALES

09.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

10.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

11.00 DR. HOUSE

12.00 DR. HOUSE

13.00 CHICAGO P.D.

13.55 METEGOL

16.00 DR. HOUSE

17.00 DR. HOUSE

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

20.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

21.00 TRANSFORMERS: LA ERA DE LA EXTINCIÓN

00.10 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

02.40 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

03.30 DETECTIVES MÉDICOS





A DÓNDE IR



BAR GUSTAVO

(BESARES Y SAN CARLOS)

ESTE VIERNES, A PARTIR DE LAS 23, DIEGO GÓMEZ BRINDARÁ UN CONCIERTO EXCLUSIVO.

LA ESQUINA DEL RECUERDO

ESTE SÁBADO, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN EL GRUPO TERNURA Y ÁNGELA.

MANDRAKE MULTISPACIO

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

ESTE SÁBADO, A PARTIR DE LAS 23, “LOS ARCANOS DEL DESIERTO” JUNTO CON “LA PESADA SANTIAGUEÑA”.





CINES



SUNSTAR



MOANA (3D):

ANIMACION, (ATP)

17/02 -17:30hs (Cast) 20:00hs (Cast)

LA GRAN MURALLA (3D):

Suspenso (+163años)

22:50hs (Cast)

LA LLAMADA 3 2D

Terror . (13 años)

22:30hs (Subt)

LEGO BATMAN LA PELICULA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

20:40hs (Cast)

LEGO BATMAN LA PELICULA (2D):

ANIMACION, (ATP)

16:20hs (Cast) 18:30hs (Cast)

ROCK DOG (2D):

ANIMACION, MUSICAL. (+ 13 años)

16:15hs (Cast) 18:20hs (Cast)

LA RAZON DE ESTAR CONTIGO (2D):

DRAMA , COMEDIA (ATP)

20:25hs (Cast)

LA CURA SINIESTRA (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS) 22:00hs (Subt)

JONH WICK (2D):

SUSPENSO (+16 AÑOS)

22:30hs (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACION, (ATP)

16:20hs (Cast) 18:35hs (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS MAS OSCURAS (2D):

ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)

17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20 (Subt)





HÍPER LIBERTAD

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 2D ATP CON LEYENDA

CASTELLANO 18:00 - (TODOS LOS DIAS)

LA CURA SINIESTRA 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO

CATELLANO 22:20 (TODOS LOS DIAS)

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 17:40 - 20:00 - (TODOS LOS DIAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 20:30- 22:40 (TODOS LOS DIAS)

SABADO TRASNOCHES 2X1 01:15

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años c/reserva

CASTELLANO - 20:10 - 22:50 (TODOS LOS DIAS)