CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Febrero 2017
HOY, A LAS 17, CORTÁ POR LOZANO
Por El Liberal
Hoy 21:40 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 JOSUE: ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.00 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUE Y LA TIERRA PROMETIDA
22.15 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR (CONTINÚA)
23.30 DESPEDIDA DE SOLTEROS
00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA. l
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLES
CANAL 9
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
200.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO
18.00 CELIA
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
7.00 SARAS Y KUMUD
15.00 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 SARAS & KUMUD
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.00 QUIERO VIVIR A TU LADO
CANAL 14
10.30 EL CLÁSICO
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.00 NOTICIERO 7 1º EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ESTUDIO ABIERTO
19.30 LA TOCATA
20.30 EL PODIO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14
24. 00 BASQUET POR EL 14
CANAL 4
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
08.05 LA TIERRA ANTES DEL TIEMPO XIII: LA SABIDURÍA DE LOS AMIGOS
09.39 PENÉLOPE
11.27 TAN SÓLO UN ÁNGEL
13.39 LA CASA DEL LAGO
15.36 TU ÚLTIMA OPORTUNIDAD
17.27 DUPLICIDAD
19.59 LOS FANTASMAS DE MIS EX
22.00 LA CASA DEL LAGO
23.57 SECRETO EN LA MONTAÑA
00.57 PESADILLA EN LA CALLE
DEL INFIERNO III
02.36 FESTIVAL DE CINE DE TORONTO 2016
03.07 LA APUESTA FINAL
TNT
06.00 TNT BUZZ
08.14 COMER, REZAR, AMAR
10.39 SEX AND THE CITY - LA PELÍCULA
13.13 AMIGOS CON BENEFICIOS
15.03 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
16.47 THOR: UN MUNDO OSCURO
18.54 EL HOMBRE ARAÑA
21.07 HASTA QUE TE CONOCÍ
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 HISTORIAS CRUZADAS
TCM
04.15 FREELOADERS
05.39 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 BILLY ELLIOT
07.52 EL 6º DÍA
10.01 AMOR A SEGUNDA VISTA
11.48 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
13.30 EL HOMBRE ARAÑA
15.39 TOY STORY 2
17.25 R.I.P.D.: POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
19.12 10.000 A.C.
21.07 EL DIVO
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 12 AÑOS DE ESCLAVITUD
SPACE
06:00 INSEPARABLE
07:36 EL JUEGO DE LA FORTUNA
10:19 EL GRAN GOLPE
12:04 MÁXIMA CONDENA
14:01 RENDIRSE JAMÁS 2: COMBATE FINAL
16:03 COMBATE
17:52 LA SUPREMACÍA DE BOURNE
19:47 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
22:00 ARRÁSTRAME AL INFIERNO
23:54 ATRACO EN 7 MINUTOS
01:38 FANTASMAS DE MARTE
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 INFOMERCIALES
08.30 INFOMERCIALES
09.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
10.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
11.00 DR. HOUSE
12.00 DR. HOUSE
13.00 CHICAGO P.D.
13.55 METEGOL
16.00 DR. HOUSE
17.00 DR. HOUSE
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
20.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
21.00 TRANSFORMERS: LA ERA DE LA EXTINCIÓN
00.10 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
02.40 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
03.30 DETECTIVES MÉDICOS
A DÓNDE IR
BAR GUSTAVO
(BESARES Y SAN CARLOS)
ESTE VIERNES, A PARTIR DE LAS 23, DIEGO GÓMEZ BRINDARÁ UN CONCIERTO EXCLUSIVO.
LA ESQUINA DEL RECUERDO
ESTE SÁBADO, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN EL GRUPO TERNURA Y ÁNGELA.
MANDRAKE MULTISPACIO
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)
ESTE SÁBADO, A PARTIR DE LAS 23, “LOS ARCANOS DEL DESIERTO” JUNTO CON “LA PESADA SANTIAGUEÑA”.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACION, (ATP)
17/02 -17:30hs (Cast) 20:00hs (Cast)
LA GRAN MURALLA (3D):
Suspenso (+163años)
22:50hs (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
Terror . (13 años)
22:30hs (Subt)
LEGO BATMAN LA PELICULA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
20:40hs (Cast)
LEGO BATMAN LA PELICULA (2D):
ANIMACION, (ATP)
16:20hs (Cast) 18:30hs (Cast)
ROCK DOG (2D):
ANIMACION, MUSICAL. (+ 13 años)
16:15hs (Cast) 18:20hs (Cast)
LA RAZON DE ESTAR CONTIGO (2D):
DRAMA , COMEDIA (ATP)
20:25hs (Cast)
LA CURA SINIESTRA (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS) 22:00hs (Subt)
JONH WICK (2D):
SUSPENSO (+16 AÑOS)
22:30hs (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACION, (ATP)
16:20hs (Cast) 18:35hs (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS MAS OSCURAS (2D):
ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)
17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 2D ATP CON LEYENDA
CASTELLANO 18:00 - (TODOS LOS DIAS)
LA CURA SINIESTRA 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO
CATELLANO 22:20 (TODOS LOS DIAS)
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 17:40 - 20:00 - (TODOS LOS DIAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 20:30- 22:40 (TODOS LOS DIAS)
SABADO TRASNOCHES 2X1 01:15
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años c/reserva
CASTELLANO - 20:10 - 22:50 (TODOS LOS DIAS)