Adolescencia conflictiva

¡Buen día! ‘Mis viejos no me entienden...’, dicen apesadumbrados los adolescentes. Lo curioso es que los padres, cada vez más, se quejan de que no son comprendidos por sus hijos adolescentes. Los dos tienen razón; pero son tal vez los padres quienes deberían hacer el mayor esfuerzo para tratar de comprender a sus difíciles retoños, aunque más no sea porque ellos ya vivieron su propia adolescencia.

En ‘Oraciones para el ama de casa’, Liliana Ferreirós tiene una plegaria que a más de una madre le gustaría rezar:

“Señor Jesús, yo sé que mis hijos y yo hablamos un lenguaje distinto, que su época no es la nuestra, y que las cosas en la educación, en la relación entre padres e hijos, han cambiado bastante. Pero ellos no pueden reprocharme que les imponga mis puntos de vista, que los trate mal, que los descuide o les prohiba hacer su vida como la de cualquier chico normal. Sólo les pido que no lleguen a casa de madrugada, que, en circunstancias especiales, me digan a dónde y con quién van; que no abandonen sus estudios y no se mezclen con chicos que andan en ‘cosas raras’. ¡Pero ellos dicen que no los entiendo, que estoy vieja y no les tengo confianza!

Señor, dame la virtud de la prudencia en estos días algo tristes. Ayúdame a comprender que este es un momento de cambios para ellos y para mí. Que su rebeldía tiene causas... Dame el ánimo de estar siempre bien dispuesta a escuchar sus reclamos y problemas y mantener firme mis palabras oportunas, insistiéndoles sin descanso en el buen uso de su libertad.

Señor, ayúdame a comprender que ellos pueden tener razón y enseñarme cosas que yo no sabía... Ayúdame a entender los signos de los tiempos que viven para que encuentren siempre en mí un corazón bueno y comprensivo, generoso y lento para el enojo, que perdona y cura, como el corazón de tu Madre, como tu propio corazón’.

Hace bien rezar, porque la oración calibra el alma. No obstante, a veces hay que recurrir también a otras reflexiones; como la de Karen Savage y Patricia Adam: ‘La adolescencia es quizás la forma que tiene la naturaleza de preparar a los padres a vivir gustosamente en el nido vacío...”.