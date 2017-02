Fotos “La mayor inversión que se hizo es en el interior de la provincia”

16/02/2017 -

Al comenzar sus palabras, la Gobernadora agradeció el afecto recibido por los ciudadanos en su visita al departamento Moreno y agregó: "Estoy feliz de encontrarme aquí en Lilo Viejo, es la primera vez que los visito y me pone muy contenta estar en el departamento Moreno. Cuando voy al interior, y la verdad que me encanta ir al interior, me gusta conocer cómo han avanzado en estos últimos años, concretamente desde el año 2005 a esta parte cuando asumió la gobernación el Dr. Gerardo Zamora y realmente en el interior es donde más cosas se han realizado y por ahí cuando uno está en la ciudad capital no se ve", remarcó.

"La mayor inversión que se ha realizado es en el interior de la Provincia", recalcó luego. "Debo ser consciente y reconocer que falta mucho por hacer, por eso yo hoy quiero dejarles mi compromiso de seguir ayudándolos en todo lo que esté a mi alcance y sigamos mejorando la calidad de vida de Lilo Viejo, de Patay, de Quilumpa y de todo el departamento Moreno", dijo entre cerrados aplausos. Acto seguido, la primera mandataria destacó: "Hoy estamos dejando inauguradas obras que tienen que ver con un mejor vivir, pero también con una mejor salud, como lo es la posta sanitaria de Quilumpa y obras que tienen que ver con algo tan vital, tan esencial para la vida como el agua, como es la planta potabilizadora de Lilo Viejo y el acueducto hacia Patay y Quilumpa con lo cual se van a ver beneficiados de tomar agua de calidad y en la cantidad que corresponde, más de mil trescientos pobladores de toda esta zona. Estoy realmente feliz por eso".

A continuación, la Dra. Claudia de Zamora anunció la construcción de una obra muy anhelada para Patay, que es la energía eléctrica. "Quería darles esa buena noticia –remarcó- porque además la energía trae también, junto con ella, muchos más avances como ser, a lo mejor a futuro, esas posibles conexiones domiciliarias del agua, que hoy no se la puede realizar porque no tienen energía eléctrica", puntualizó la gobernadora.

"Quiero darles tranquilidad esta mañana y decirles que somos unas de las pocas provincias que tiene las cuentas saneadas, que tiene equilibrio económico y financiero y por ende esto nos permite tener estabilidad en el empleo, nos permite seguir invirtiendo fuertemente en obras como las que hoy estamos inaugurando. Pero nos permite ante todo mantener esa paz social, esa paz social que es producto de esa actividad constante y permanente sin grandes sobresaltos en la Provincia".

"Primero está puesta la mirada de este Gobierno en lo social –destacó después- que es lo que hoy tiene prioridad". En otro orden, pidió a las Organizaciones No Gubernamentales que se involucren en la construcción de viviendas, "este programa consiste en dar dignidad a través de una vivienda digna y esa vivienda se la construye en el lugar de sus afectos, donde han nacido, pero además de darle dignidad también combatimos ese gran mal de los santiagueños como lo es el mal de Chagas. Depende de nosotros, que nos organicemos y que tengamos ganas de trabajar para construir, a través de este programa de autoconstrucción, donde el Estado les da los medios para que adquieran los materiales, ya sea para construir la propia vivienda aquellos que saben hacer o que pueden hacer, o si no, para que ayudemos a aquella persona que no puede hacer su vivienda, ya sea porque no puede o porque tiene alguna discapacidad".

"Entonces nos solidarizamos con esa personas –continuó- y ayudamos a construir las viviendas, de eso se trata este programa de ser solidarios, de abrir nuestro corazón hacia el que menos tiene y comenzar por los que más lo necesitan".

"Si trabajamos a consciencia vamos a poder construir muchísimas viviendas, como las que estamos entregando hoy, o como las que todos los días inauguramos desde el Ministerio de Desarrollo Social junto al ministro Niccolai a lo largo y a lo ancho de nuestro extenso territorio provincial" subrayó. Finalmente, les dejó un especial saludo a todos los ciudadanos de Lilo Viejo próximo a cumplir años "Quiero dejarles un feliz cumpleaños para el viernes porque Lilo Viejo está cumpliendo 106 años de vida. Muchas felicidades y ojalá que sea una fecha propicia para el encuentro de las familias, de los amigos, de las autoridades del Pueblo y lo festejen muy feliz y con mucha paz, sobre todo", terminó diciendo la Gobernadora.