Carlos Berlocq vs. David Ferrer, la gran atracción

Fotos DUELO Carlos Berlocq intentará pasar hoy nuna prueba de fuego en casa ante uno de los grandes jugadores

16/02/2017 -

El tenista argentino Carlos Berlocq enfrentará hoy cerca de la 18.45, al español David Ferrer, tres veces campeón en Buenos Aires, en el partido más atractivo que propone la cuarta jornada del Argentina Open, torneo que repartirá premios por 546.680 dólares.

El certamen, que forma parte de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo y se desarrolla en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, tendrá la siguiente programación:

En la cancha central: a las 13.55, Alexandr Dolgopolov (Ucrania) vs. Pablo Cuevas (Uruguay); a continuación: Gerald Melzer (Austria) vs. Guido Andreozzi (Argentina). No antes de las 21:Thiago Monteiro (Brasil) vs. Tommy Robredo (España).

En cancha 2: a las 13.55, Nicholas Monroe (EEUU) y Artem Sitak (Nueva Zelanda) vs. Simone Bolelli (Italia) y Fabio Fognini (Italia); a continuación:

Santiago González (México) y David Marrero (España) vs. Federico Delbonis (Argentina) y Máximo González (Argentina) o Hans Podlipnik Castillo (Chile) y Albert Ramos (España); a continuación: Paolo Lorenzi (Italia) y Stephane Robert (Francia) vs. Pablo Carreño (España) y Pablo Cuevas (Uruguay).

Será una jornada imperdible.