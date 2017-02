"Pica" Amaya dolido por la situación

Fotos RESIGNADO Güemes no pudo cumplir con el objetivo y para Amaya fue por la falta de actitud de sus dirigidos

Güemes no pudo cumplir con el objetivo de dar vuelta la serie adversa ante Estudiantes de Río Cuarto por Copa Argentina, y tras la invasión del público local al campo de juego, el árbitro Enzo Silvestre dio por finalizado el juego a los 10 minutos del segundo tiempo, situación por la que el propio entrenador "gaucho" Ramón "Pica" Amaya, se mostró dolido por la eliminación.

"No le encuentro explicación a esto. Estábamos haciendo un partido aceptable, teníamos controlado el juego hasta los 15 minutos y luego del primer gol, el equipo quedó desconcertado", comentó el DT.

Luego Pica dijo que vio a un equipo falto de actitud para dar vuelta la serie.

"No es bueno terminar así, esperaba un equipo con mayor actitud, que era algo que habíamos trabajado en esta semana", declaró "Pica" ante la prensa en zona de vestuarios.

"Me sorprendió la falta de actitud y como dije, el gol nos desconcertó, nos descompensó. Se cambió mucho de un cotejo a otro. Afuera nos bancamos todos y aquí los tratamos bien, pero bueno, no voy a llorar. Hasta no nos cobraron un penal claro en Córdoba. Que los árbitros te pidan disculpas después de haber cometido un error, ya no nos sirve a nosotros. La desconcentración fue una gran falencia y la falta de actitud de algunos jugadores", amplió.

Por último hizo mención a su futuro donde reconoció sus ganas de continuar en el cargo.

"Mi idea es continuar a Güemes y mantener a algunos de los futbolistas. Vamos a charlar con los dirigentes y veremos qué es lo que se decide", finalizó.