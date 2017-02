Gallardo tiene en mente el equipo

Fotos IDEA. Marcelo Gallardo busca la mejor puesta a punto para un año con muchos desafíos.

16/02/2017 -

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, probó ayer al equipo que enfrentará mañana viernes en un partido amistoso a San Martín de San Juan en el estadio Del Bicentenario.

En sus primeros días de trabajo con el resto del plantel, Ariel Rojas estará desde el inicio en el duelo frente al verdinegro. Quienes serán titulares vencieron 4-2 a los suplentes, que

contaron con las presencias de Luciano Lollo y Marcelo Larrondo, que comenzaron a sumar minutos de fútbol tras sus respectivas lesiones.

La dupla delantera que formó el ‘Muñeco’ rindió resultados, ya que el uruguayo Rodrigo Mora aportó tres goles y el recién llegado Carlos Auzqui el gol restante.

Por su parte, Larrondo tuvo una jornada positiva, ya que anotó uno de los tantos de los suplentes, que también se hicieron presentes en la red a través de Tomás Andrade.

El millonario viajará a San Juan el mismo mañana a las 14.30 y formaría con Augusto Batalla; Jorge Moreira, Lucas Martínez Quarta, Arturo Mina; Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas, Gonzalo Martínez; Rodrigo Mora y Carlos Auzqui.

Para los suplentes, ayer jugaron Enrique Bologna; Camilo Mayada, Jonatan Maidana (luego ingresó Lollo), Gonzalo Montiel, Luis Olivera; Joaquín Arzura, Nicolás Domingo, Iván Rossi, Tomás Andrade; Sebastián Driussi y Marcelo Larrondo.

River se pone a punto para su debut en la Copa Libertadores, su máximo objetivo en el ano, que será el 15 de marzo ante Independiente Medellín, en Colombia.

Además, según lo que se pudo observar tras las últimas reuniones, el torneo local se reanudaría el 3 de marzo.

Sebastián Driussi

Si bien la chance de que Lucas Alario se vaya al fútbol chino es mínima, la realidad es que 18 millones de euros es una oferta tentadora para un joven de 24 años. La cabeza del Pipa hoy piense en la Copa Libertadores, pero de todas formas, no es una decisión fácil por el valor económico. ¿Qué haría Sebastián Driussi si le llegara la misma propuesta? ‘A esta edad pensaría lo de China, tendría que ser una propuesta difícil de rechazar, pero estoy contento acá. Son gustos personales, trato de no meterme y desearle lo mejor. No hablé con él’, manifestó el goleador, en una entrevista publicada por el diario deportivo Olé.

Además, contó lo que le expresó a su representante en respuesta a las ofertas o sondeos que hubo por él: ‘Le dije a mi representante que mi cabeza estaba en River, que soy feliz acá, que quería aprovechar esta oportunidad y ser el titular de la Copa con 21 años’.