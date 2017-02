Real Madrid lo dio vuelta y acaricia los cuartos

Fotos GOLAZO. El brasileño Casemiro le pegó desde fuera del área y superó la estirada del golero Pepe Reina. Real Madrid ganó en el Bernabeu y está a un paso.

16/02/2017 -

Real Madrid de España, el defensor del título, derrotó ayer por 3 a 1 a Nápoli de Italia, que contó con el aliento de Diego Armando Maradona en el estadio Santiago Bernebeu, en el partido de ida por los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa de fútbol.

Los goles del conjunto español los convirtieron el francés Karim Benzema (19m. PT), el alemán Toni Kroos (4m. ST) y el brasileño Casemiro (9m. ST); mientras que Lorenzo Insigne (8m. PT) abrió el marcador para el equipo napolitano.

En tanto, en el otro partido del día, Bayern Munich de Alemania goleó a Arsenal de Inglaterra por 5 a 1, de local, en el estadio Allianz Arena.

Los tantos del elenco alemán los marcaron el holandés Arjen Robben (11m. PT), el polaco Robert Lewandowski (8m. ST), el español Thiago Alcántara (11m. ST y 18m. ST) y Thomas Mueller (43m. ST); mientras que el chileno Alexis Sánchez anotó el transitorio empate (30m. PT).

Real Madrid, máximo ganador de la "Champions" con 11 títulos, supo revertir una desventaja inicial y se impuso con autoridad y jerarquía.

Lo llamativo fue que el portugués Cristiano Ronaldo, el goleador histórico del certamen con 95 goles, dos más que el argentino Lionel Messi, no convirtió.

Nápoli, con el apoyo de 10 mil hinchas, más Diego Armando Maradona, anotó de entrada, pero después pagó muy caro los errores en defensa.

El equipo napolitano deberá ganar 2 a 0 o por tres tantos de diferencia para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Si gana por el mismo resultado (3 a 1) habrá alargue y, de ser necesario, definición con penales.

Triunfazo del Bayern

En tanto, en el estadio Allianz Arena, Bayern Munich apabulló a Arsenal, de local, y salvo un milagro será uno de los ocho mejores equipos del torneo. Es que el conjunto inglés deberá ganar 4 a 0 o por cinco goles para acceder a los cuartos de final.

El programa de los otros partidos de ida de los octavos de final: martes 21: Bayer Leverkusen de Alemania vs. Atlético Madrid de España y Manchester City de Inglaterra vs. Mónaco de Francia; miércoles 22, Porto de Portugal vs. Juventus de Italia y Sevilla de España vs. Leicester de Inglaterra.

Los resultados del martes: París Saint Germain de Francia 4, Barcelona de España 0 y Benfica de Portugal 1, Borussia Dortmund de Alemania 0.