Catorce familias ya disfrutan de sus módulos habitacionales

16/02/2017 -

Catorce módulos habitacionales totalmente amueblados fueron inaugurados en la ciudad Capital y en La Banda continuando con el programa de erradicación de viviendas ranchos implementada por la gobernadora de la provincia Dra. Claudia de Zamora.

El acto estuvo presidido por el subsecretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín.

En este contexto, los beneficiarios que recibieron sus viviendas son de los Barrios El Tuscal, Avenida, Barrio Río Dulce y barrio 9 de Julio de la Ciudad de La Banda y en el barrio Libertad de la Capital.

En la ciudad de La Banda, en la casa de Lorena Gallardo, la misma agradecida a la Primera Mandataria Provincial, manifestó: "Antes vivía en un rancho, donde tenía bichos. Le agradezco a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, por tener mi casa propia. Ahora voy a vivir mejor con mis hijos. Estoy contenta y agradecida a la Gobernadora, porque es un sueño que se me cumple".

En el barrio Libertad, de la ciudad capital, Claudia Ponce, fue otra adjudicataria quién expreso: "vivía de aquí y para allá, no tenía lugar y bueno mi madre me dio un espacio para venir hacer el modulo. Yo tenía un rancho, nosotros antes armábamos las camas de noche, nos entraba agua también, hasta que ahora gracias a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora y al Subsecretario de Obras Públicas, voy a poder está bien con mis hijos. Yo nunca pensé que iba a tener mi casa. La verdad es un sueño hecho realidad".

Agradecimiento

En el barrio Tuscal, la propietaria fue Andrea Angélica Carabajal, quien señalo: "Tenía un rancho precario, donde nos entraban todo tipos de bichos peligrosos, ahora gracias a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, voy a vivir mucho mejor, en esta casa tan linda y con gran comodidad".

Jacqueline Herrera, agradeció al gobierno de la provincia por ser parte, de la gestión social, que llega hacia los más humildes "Quería agradecer a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, porque me ha ayudado a tener un nuevo módulo habitacional para que viva más tranquila junto a mis hijos y mi familia. La verdad que es un sueño que esperaba hace mucho que se me cumpla".

Otra beneficiaria fue Lourdes Noelia Giménez, del Barrio Avenida, quien esbozo: "Antes vivía en un ranchito precario, donde me entraba agua en mi casa con cada temporal, la verdad que sufría mucho. Ahora gracias a la gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, esto ya no va pasar, ya que tengo, mi casa propia. Gracias a todo lo que hace ella por nosotros".

Además, Anabel Nora Giménez, también agradeció a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora por tener una casa: "Agradezco a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora, porque me ha dado esta casa, para vivir con mis hijos de una mejor manera, ya que esto es lo que me esperaba y nunca pensé que me iba cumplir. Ahora voy a vivir muchísimo mejor, más cómoda con la tranquilidad que necesitaba".

Saludo de la gobernadora

Para finalizar, el subsecretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín, transmitió el saludo afectuoso de la gobernadora y del senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora y dijo: "Es una alegría estar inaugurando módulos habitacionales en el territorio provincial. Esto es un adelanto para ustedes, para que sigan avanzando. Obviamente se ha hecho mucho y falta todavía por hacer, así que vamos a seguir trabajando, por ustedes y por todas las familias", concluyó.