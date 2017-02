16/02/2017 -

Con respecto a los pacientes que tienen mayor predisposición a la depresión, la psicóloga Mónica Guinzbourg de Braude explicó que "no necesariamente todo paciente deprimido terminará teniendo diabetes y tampoco el hecho de ser diabético automáticamente predispondrá a que el paciente padezca de depresión. Para que esta asociación se produzca tienen que intervenir más factores. Es sabido que la ansiedad y la depresión constituyen respuestas espontáneas y propias de los individuos a distintas experiencias y situaciones de la vida".

El uso de insulina se asocia a mayor nivel de depresión. Es que el hecho de que la metformina (una pastilla) y la dieta ya no alcancen para controlar los niveles de glucosa en sangre, habla de evolución de la enfermedad. Y la evolución de la enfermedad contempla la aparición de complicaciones como retinopatías, problemas cardiovasculares y nefropatías, entre otras. "El paciente piensa me puedo quedar ciego, puedo ir a diálisis, me pueden cortar un pie. No es algo a lo que puedan ser indiferentes. El eje de la diabetes es que salgas a hacer ejercicio y que comas saludable: una persona que está deprimida no se puede levantar de la cama. No va a ir a hacer ejercicio, come comida chatarra, lo primero que encuentra en la heladera. Es un círculo vicioso", comentó por su parte la Dra. Adriana Álvarez.