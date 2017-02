A través de un comentario en Instagram, Jimena Barón le pidió el celular a un famoso cantante

16/02/2017 -

Que sale con un polista desconocido; que no, que al final no sale.

Que tuvo un encuentro apasionado con Juan Martín Del Potro durante una fiesta, en el baño de un caserón de Barrio Parque; que no, que entró al toilette a retocarse el maquillaje.

¡Que se fue de vacaciones a Brasil!; que no, que viajó sola... Que deja un mensaje por San Valentín en las redes; que no, que está dedicado a sus ex, ¡y con un insulto incluido!

La vida amorosa de Jimena Barón da mucho que hablar, aunque la noticia -y ella- siempre se queda a mitad de camino.

Pero la mamá del pequeño Morrison Osvaldo decidió reformular su presente amoroso. ¡Y apostando muy alto! Maluma es su objeto de deseo.

Estrategia

Y lo que empezó como un chiste en las redes se convirtió en algo más serio, al punto que en una foto del cantante, la actriz de "Quiero vivir a tu lado" dejó un comentario (uno entre más de 22 mil) donde ¡le pide el celular!

Pero que nadie piense que sólo Jimena deja en evidencia sus intenciones amorosas.

Otros famosos -si bien no de la talla de Maluma- también la pretenden.

O eso aparenta... Porque el actor Juan Guilera, ex pareja de Paula Morales, suele darle like a las fotos que Barón postea en las redes.