Escándalo: ¿qué pasó en Madrid entre Maradona y Oliva?

16/02/2017

Diego Maradona (56) y Rocío Oliva (26) fueron protagonistas de un escándalo en España que dio la vuelta al mundo, cuando la Policía local se presentó en la habitación que ocupaban en el hotel Eurostar Mirasierra Suite.

En un primer momento se habló de que habría habido un llamado a la Policía por violencia de género, algo que fue desmentido por Matías Morla.

En declaraciones oficiales, los agentes madrileños coincidieron con el abogado del Diez: "Cuando los agentes y los servicios del SUMA (sanitarios) llegaron, estas personas (Maradona y su pareja) no presentaban lesiones y tampoco presentaron denuncias, se quedó en una discusión", dijeron fuentes policiales a la agencia de noticias.

"Tuvieron una discusión muy fuerte, ella llamó para pedir el cambio de habitación y al rato vino la Policía", sumó Morla.

Y precisó: "Me llamó Diego, noté que estaba medio mal por una discusión, pero normal. Después, me empezaron a llamar los asistentes que tiene él allá para comentarme que estaba llegando la Policía. Entonces, hablé con Diego cuando estaba la Policía, y conversé lo más bien también con Rocío. No se sabe por qué motivo llegó la Policía, porque lo que hizo Rocío fue llamar a la recepción para pedir otra habitación, lo único que quería era no estar con Diego por un momento, como cualquier persona en la vida privada que se pelea con su pareja y no se quieren ver la cara por dos horas. Pero como estaban en un hotel, no le quedaba otra porque él no puede bajar al lobby porque es Maradona, entonces ella tuvo que pedir otro cuarto".

"Eso, sumado a algún griterío, se interpretó como una situación de agresión. Constataron en actas que no había presencia de alcohol ni drogas y que ninguno presentaba lesiones. Después, les preguntaron si querían levantar alguna denuncia formal por algún delito y dijeron que no. Ahí, Diego me pasa al oficial a cargo al teléfono, le pregunté quién fue el denunciante y cuál era el delito que lo convocó y no supo qué decirme. Como no hubo delito, se retiró y eso fue todo, nada más".

Indignado, el amigo personal del mejor futbolista de la historia se lamentó: "Tuve llamados de la FIFA, del presidente del Nápoli y gente con la que Diego tiene contratos porque se empezó a hablar de violencia de género, agresiones. ¡Pero no hay nada!".

Finalmente, Morla puso en contexto la situación: "Por un lado están Dalma y Junior que no se ven, cada uno en su habitación. Los periodistas están en el hotel sin habitación dando vueltas. Tuvo que comer separado de la familia por el tema de la búsqueda de la foto de Dalma y Junior. Esto no justifica nada, pero el hotel genera un clima adverso con toda esta cuestión".