Papelón: una conductora perdió un diente en vivo

La reconocida conductora puertorriqueña, Sonya Cortés, vivió un momento más que incómodo en su programa, luego de que un diente se le cayera en vivo.

Cuando "Lo sé todo" salía al aire, la rubia esbozó una sonrisa y sufrió la caída de la pieza dental. Por su parte, ella seguro que lo que salió volando en realidad fue un trozo de bombón que no alcanzó a terminar.

"No me lo podía tragar, porque me ahogó", explicó. Sin embargo, el video es contundente.