La emotiva respuesta de un CEO de Google a una niña que le pidió trabajo

Hoy 16:05 -

Chloe Bridgewater es una nena de siete años que desea trabajar en el buscador más grande de la web: Google. Ella con ayuda de su padre escribió una carta solicitando ser parte de la empresa y tuvó una emotiva respuesta por parte de un CEO.

La historia comenzó cuando Chloe habló con su padre, Andy, sobre su trabajo como gerente de ventas de piezas de refrigerador y, después, le preguntó si le hubiese gustado tener otro empleo, lo que su papá le respondió: "Hubiese sido genial trabajar en Google", informó el sitio Mashable.com

Esa respuesta fue suficiente para que la nena también quisiera trabajar allí, por lo que su padre le sugerió que se pusiera en contacto con la compañia por medio de una solicitud de trabajo en forma de carta. La escribieron juntos y la enviaron dirigida al "jefe de Google".

La carta que envió la nena decía: "Querido jefe de Google. Mi nombre es Chloe y cuando sea mayor me gustaría trabajar en Google. También me gustaría trabajar en una fábrica de chocolate y nadar en los Juegos Olímpicos. Voy a nadar los sábados y los martes. Mi papá me dijo que puedo sentarme en los puffs, bajar por los toboganes y subirme a los kartings si trabajo en Google. También me gustan las computadoras y tengo una tablet para jugar".

Pasaron unos días cuando Chloe recibió por correo con la respuesta de Sundar Pichai, CEO de la firma: "Querida Chloe. Muchas gracias por tu carta. Me encanta que te gusten las computadoras y los robots y espero que sigas aprendiendo de tecnología. Creo que si seguís trabajando duro y persiguiendo tus sueños puedes conseguir todo lo que te propongas, desde trabajar en Google a nadar en los Juegos Olímpicos. Estoy deseando recibir tu solicitud de empleo cuando hayas terminado el colegio :) Todo lo mejor para ti y tu familia".

Andy aseguró que ni él ni nadie de su familia tiene ningún contacto en la compañía, ni siquiera en California, por lo que lo último que esperaban era una respuesta.