CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Febrero 2017
A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 21:39 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 SECRETO DE FERIHA
16.30 REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.15 LOS MILAGROS DE JESÚS
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LOS MILAGROS DE JESÚS (CONTINÚA)
00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA l
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2DA. EDICIÓN
20.45 INTRATABLES
23.30 INFAMA RECARGADO
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
18.00 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
22.00 MEJOR DE NOCHE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE
18.00 MIS NOCHES SIN TI
19.00 DAKAR 2017
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 SARAS Y KUMUD
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA - ESPECIAL: LAS PUERTAS
22.30 MEDCEZIR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EL PODIO
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN ‘SIN PUBLICIDAD’
15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
15.30 ESTUDIO ABIERTO
16.30 CIRCUITO ARGENTINO
17.00 LA TOCATA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PAÍS DE LA VIDALA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 UNIENDO DESTINOS
21.30 MUSICALES
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. LA UNIÓN
00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. LA UNIÓN
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
PELÍCULAS
CINEMAX
02:36 FESTIVAL DE CINE DE TORONTO 2016
03:07 LA APUESTA FINAL
05:26 MEDIANOCHE EN PARÍS
07:23 MI HERMANA INVISIBLE
09:03 SEMBRADORES DE OPTIMISMO: FE Y ALEGRÍA- BOGOTÁ
09:20 PURA SUERTE
11:50 CITA CON EL AMOR
13:43 EL ENCANTO DE LA BESTIA
15:25 EL ILUSIONISTA
17:28 SOBRENATURAL
19:59 INVASORES
22:00 PRIMICIA MORTAL
TCM
02.10 EL PADRINO
05.00 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 2)
09.45 EL JUEZ
12.05 SINTONÍA DE AMOR
14.10 DOCE DEL PATÍBULO
16.05 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
18.30 XENA: LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 2)
21.00 JERRY MAGUIRE
23.35 AEON FLUX
TNT
02:21 JUEGO DE ASESINOS
04:00 RESIDENT EVIL 4: LA RESURRECCIÓN
05:34 TNT BUZZ
07:04 AMOR A SEGUNDA VISTA
08:52 TOY STORY 2
10:34 R.I.P.D.: POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
12:14 10.000 A.C.
14:07 LOS PITUFOS 2
16:00 EL PROTEGIDO
18:00 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE
19:54 LA ESTAFA MAESTRA
22:00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22:54 ARGO
01:07 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
SPACE
03:21 POLTERGEIST
06:00 INSEPARABLE
07:30 EL GRAN GOLPE
09:21 HIGHLANDER. EL ÚLTIMO INMORTAL
11:37 COLD WAR
13:49 LA SUPREMACÍA DE BOURNE
15:54 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
18:18 CELULAR
19:48 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE
22:00 GRACE: LA POSESIÓN
23:38 EL EXORCISTA
UNIVERSAL CHANNEL
06.00 GRIMM
07.00 CHICAGO FIRE
08.00 CHICAGO FIRE
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
11.00 DR. HOUSE
11.50 DR. HOUSE
12.45 DETECTIVES MÉDICOS
13.15 NÁUFRAGO
16.00 DR. HOUSE
17.00 DR. HOUSE
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
21.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6
A DÓNDE IR
BAR GUSTAVO
(BESARES Y SAN CARLOS, LA BANDA)
HOY, A PARTIR DE LAS 23, DIEGO GÓMEZ BRINDARÁ UN CONCIERTO EXCLUSIVO.
LA ESQUINA DEL RECUERDO
ESTE SÁBADO, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN EL GRUPO TERNURA Y ÁNGELA.
MANDRAKE MULTISPACIO
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)
ESTE SÁBADO, A PARTIR DE LAS 23, “LOS ARCANOS DEL DESIERTO” JUNTO CON “LA PESADA SANTIAGUEÑA”.
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) Nº 1807)
ESTE SÁBADO, A LAS 23, ACTUARÁ EL DÚO SIRENAS, INTEGRADO POR VERÓNICA SARDAÑA Y VALERIA NASSIF.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACION, (ATP)
17/02 -17:30hs (Cast) 20:00hs (Cast)
LA GRAN MURALLA (3D): Suspenso (+163años)
22:50hs (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
Terror . (13 años)
22:30hs (Subt)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA (3D):
ANIMACION, (ATP)
20:40hs (Cast)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):
ANIMACION, (ATP)
16:20hs (Cast) 18:30hs (Cast)
ROCK DOG (2D):
ANIMACION, MUSICAL. (+ 13 años)
16:15hs (Cast) 18:20hs (Cast)
LA RAZON DE ESTAR CONTIGO (2D):
DRAMA , COMEDIA (ATP)
20:25 (Cast)
LA CURA SINIESTRA (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS) 22:00 (Subt)
JONH WICK (2D):
SUSPENSO (+16 AÑOS)
22:30 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACION, (ATP)
16:20 (Cast) 18:35hs (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)
17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 2D ATP CON LEYENDA
CASTELLANO 18:00 - (TODOS LOS DIAS)
LA CURA SINIESTRA 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO
(CATELLANO)
22:20 (TODOS LOS DÍAS)
MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP
(CASTELLANO)
17:40 - 20:00 - (TODOS LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA ESTRENO
(CASTELLANO)
20:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:15
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años c/reserva (CASTELLANO) - 20:10 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
VENTA ONLINE:MIBOLETERIA.COM.AR
HORARIOS DE APERTURA DE LAS SALAS
TODOS LOS DÍAS A LAS 17:00 Y LOS DOMINGO 17:00
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D ENTRADA GENERAL: $95
3D ENTRADA GENERAL: $105