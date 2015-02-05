CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Febrero 2017

A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

Hoy 21:39 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 SECRETO DE FERIHA

16.30 REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.15 LOS MILAGROS DE JESÚS

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LOS MILAGROS DE JESÚS (CONTINÚA)

00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA l

AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2DA. EDICIÓN

20.45 INTRATABLES

23.30 INFAMA RECARGADO

CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

18.00 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

22.00 MEJOR DE NOCHE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE

18.00 MIS NOCHES SIN TI

19.00 DAKAR 2017

20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

 EL TRECE

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 SARAS Y KUMUD

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA - ESPECIAL: LAS PUERTAS

22.30 MEDCEZIR

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EL PODIO

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN ‘SIN PUBLICIDAD’

15.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

15.30 ESTUDIO ABIERTO

16.30 CIRCUITO ARGENTINO

17.00 LA TOCATA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PAÍS DE LA VIDALA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 UNIENDO DESTINOS

21.30 MUSICALES

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. LA UNIÓN

00.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. LA UNIÓN

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

PELÍCULAS

CINEMAX

02:36 FESTIVAL DE CINE DE TORONTO 2016

03:07 LA APUESTA FINAL

05:26 MEDIANOCHE EN PARÍS

07:23 MI HERMANA INVISIBLE

09:03 SEMBRADORES DE OPTIMISMO: FE Y ALEGRÍA- BOGOTÁ

09:20 PURA SUERTE

11:50 CITA CON EL AMOR

13:43 EL ENCANTO DE LA BESTIA

15:25 EL ILUSIONISTA

17:28 SOBRENATURAL

19:59 INVASORES

22:00 PRIMICIA MORTAL


TCM

02.10 EL PADRINO

05.00 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF (TEMPORADA 2)

09.45 EL JUEZ

12.05 SINTONÍA DE AMOR

14.10 DOCE DEL PATÍBULO

16.05 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

18.30 XENA: LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 2)

21.00 JERRY MAGUIRE

23.35 AEON FLUX


TNT

02:21 JUEGO DE ASESINOS

04:00 RESIDENT EVIL 4: LA RESURRECCIÓN

05:34 TNT BUZZ

07:04 AMOR A SEGUNDA VISTA

08:52 TOY STORY 2

10:34 R.I.P.D.: POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

12:14 10.000 A.C.

14:07 LOS PITUFOS 2

16:00 EL PROTEGIDO

18:00 EL ÚLTIMO MAESTRO DEL AIRE

19:54 LA ESTAFA MAESTRA

22:00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22:54 ARGO

01:07 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE


SPACE

03:21 POLTERGEIST

06:00 INSEPARABLE

07:30 EL GRAN GOLPE

09:21 HIGHLANDER. EL ÚLTIMO INMORTAL

11:37 COLD WAR

13:49 LA SUPREMACÍA DE BOURNE

15:54 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

18:18 CELULAR

19:48 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

22:00 GRACE: LA POSESIÓN

23:38 EL EXORCISTA


UNIVERSAL CHANNEL

06.00 GRIMM

07.00 CHICAGO FIRE

08.00 CHICAGO FIRE

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE VÍCTIMAS ESPECIALES)

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

11.00 DR. HOUSE

11.50 DR. HOUSE

12.45 DETECTIVES MÉDICOS

13.15 NÁUFRAGO

16.00 DR. HOUSE

17.00 DR. HOUSE

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

21.00 RÁPIDOS Y FURIOSOS 6

A DÓNDE IR

BAR GUSTAVO

(BESARES Y SAN CARLOS, LA BANDA)

HOY, A PARTIR DE LAS 23, DIEGO GÓMEZ BRINDARÁ UN CONCIERTO EXCLUSIVO.

LA ESQUINA DEL RECUERDO

ESTE SÁBADO, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN EL GRUPO TERNURA Y ÁNGELA.

MANDRAKE MULTISPACIO

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA FE)

ESTE SÁBADO, A PARTIR DE LAS 23, “LOS ARCANOS DEL DESIERTO” JUNTO CON “LA PESADA SANTIAGUEÑA”.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

ESTE SÁBADO, A LAS 23, ACTUARÁ EL DÚO SIRENAS, INTEGRADO POR VERÓNICA SARDAÑA Y VALERIA NASSIF.

CINES


SUNSTAR

MOANA (3D):

ANIMACION, (ATP)

17/02 -17:30hs (Cast) 20:00hs (Cast)

LA GRAN MURALLA (3D): Suspenso (+163años)

22:50hs (Cast)

LA LLAMADA 3 2D

Terror . (13 años)

22:30hs (Subt)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (3D):

ANIMACION, (ATP)

20:40hs (Cast)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):

ANIMACION, (ATP)

16:20hs (Cast) 18:30hs (Cast)

ROCK DOG (2D):

ANIMACION, MUSICAL. (+ 13 años)

16:15hs (Cast) 18:20hs (Cast)

LA RAZON DE ESTAR CONTIGO (2D):

DRAMA , COMEDIA (ATP)

20:25 (Cast)

LA CURA SINIESTRA (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS) 22:00 (Subt)

JONH WICK (2D):

SUSPENSO (+16 AÑOS)

22:30 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACION, (ATP)

16:20 (Cast) 18:35hs (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)

17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

LEGO BATMAN: LA PELÍCULA 2D ATP CON LEYENDA

CASTELLANO 18:00 - (TODOS LOS DIAS)

LA CURA SINIESTRA 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO

(CATELLANO)

22:20 (TODOS LOS DÍAS)

MOANA, UN MAR DE AVENTURAS 2D ATP

(CASTELLANO)

17:40 - 20:00 - (TODOS LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13 CON RESERVA ESTRENO

(CASTELLANO)

20:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:15

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS 2D 16 años c/reserva (CASTELLANO) - 20:10 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

VENTA ONLINE:MIBOLETERIA.COM.AR

HORARIOS DE APERTURA DE LAS SALAS

TODOS LOS DÍAS A LAS 17:00 Y LOS DOMINGO 17:00

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D ENTRADA GENERAL: $95

3D ENTRADA GENERAL: $105

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Febrero 2017
También te puede interesar