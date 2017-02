17/02/2017 -

¡Buen día! ¿Quién no hizo travesuras de chico? ¿Quién no las cuenta con la fruición de los relatos de aventura? ¿Quién se arrepiente de haberlas hecho?

Esta última pregunta podría tener respuestas diferentes, debido sobre todo a que ciertas “travesuras” llegaron a tocar los límites de la inconsciencia... o incluso a traspasarlos. Pero las dos primeras tendrán en casi todos los casos una respuesta positiva. Lo curioso es que los mismos adultos que hoy se vanaglorian de sus inteligentes diabluras infantiles son los mismos que suelen reaccionar con enojo y hasta con violencia, ante las que realizan los niños de hoy.

Se han hecho interesantes encuestas sobre lo que es una travesura para los chicos actuales. Ellos saben distinguir varios tipos de travesuras: simpáticas y antipáticas, inocentes y peligrosas, amables y agresivas, intrascendentes y provocativas...

Según los expertos en psicología infantil, detrás de las travesuras hay casi siempre una necesidad de amor, o por lo menos de que ese amor se les exprese de una forma determinada. Hay chicos que hacen diabluras simplemente para que los tenga en cuenta: un verdadero lenguaje, que prefiere usar más los hechos que las palabras. Los chicos saben que la travesura es algo prohibido, y aunque la hagan a expensas de otros niños, en el fondo es un mensaje dirigido a los mayores: padres, maestros, abuelos... es una forma de mostrar hasta dónde puede llegar su libertad impunemente, y a la vez un consciente pedido a los adultos para que se les fijen límites que la encaucen. No olvidemos tampoco que en los niños la travesura es un juego más, y forma parte de su alta capacidad de vivirlo todo como un juego. Ante las travesuras infantiles tal vez los adultos tendríamos que enojarnos menos y analizarlas más; no para abdicar nuestra responsabilidad sino para descifrar su lenguaje oculto. Ellas pueden provocar el inicio de un diálogo sumamente provechoso. Claro que no hay que descartar una buena reprimenda y hasta una sanción, cuando realmente lo merecen...

¡Hasta mañana!l