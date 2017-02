FÚNEBRES | 17 de Febrero de 2017

17/02/2017 -

Fallecimientos

17/2/17

- Julio Rosales (Villa La Punta)

- Bernarda del Tránsito Gerez

- Juan Carlos Barraza (La Banda)

- Julia Campos (La Banda)

- María Rodríguez (Fernández)

Sepelios Participaciones

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Raúl Jorge Lima y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y cristiana resignación para su familia.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Marquesa Adriana Zurita y familia acompaña en el dolor a Runny y familia por la desaparición física de su mamá, la querida señora Gringa. Que el Señor la reciba en su gloria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. María Beatriz Castro, José Ramón Blanco y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Dr. Gustavo Montenegro y flia. acompaña con dolor a sus hijos, nietos y demás fliares. en este difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Horacio Pedro Montenegro y su esposa Dolly Santillán y familia participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus familiares con afecto. Elevan plegarias en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Elvecia N. Núñez participa su fallecimiento y acompaña en su dolor a sus hijos Runy y Ati y demás familiares, rogando por una cristiana resignación. Eleva oraciones por el eterno descanso de su alma.

ABATE DE WEYENBERG, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Juan Carlos Azar y flia. participa con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su querida flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERG, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Tito Suarez, sus hijos Analia y Gustavo, Mónica y Rodrigo, Mariana y Álvaro participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Gustavo Adolfo Zavalía, María Mercedes Benavente y sus hijos Gustavo Benjamín, Francisco Adolfo y Agustín Santiago lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos y nietos en tan doloroso momento.

ABATE DE WEYENBERGH, ANGÉLICA EUDOCIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Mario Adolfo Benavente, Susana Jugo Beltrán y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos y demás familiares en tan doloroso momento.

ACHÁVAL, ROBERTO MATÍAS GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Personal Nodocente de la secretaria de Bienestar Estudiantil de la UNSE, participan en el fallecimiento del hijo de su compañera Mercedes Achával, elevan oraciones en su memoria.

ACHÁVAL, ROBERTO MATÍAS GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. La directora de la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Lic. María Eugenia Alonso, los referentes del área de Radio, CECOMI, Canal Universitario, Diseño Gráfico, Editorial y del Área de Ceremonial y Protocolo, expresan sus condolencias, por el fallecimiento del hijo de la No Docente Mercedes Achával. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ACHAVAL, ROBERTO MATÍAS GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del hijo de la No Docente Mercedes Achával. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CAMACHO, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/02/17|. Propietarios y personal de Casa Neme participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

DE ARZUAGA DE NALLAR, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. María Eugenia Di Lulio de Garay y su familia participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas y hermanas en este difícil momento.

FARA DE LÓPEZ, ILDA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Su hermano político Daniel Raúl López, Julia Vega, Damián y Pablo López participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FARA DE LÓPEZ, ILDA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardín Municipal Nº 15 "María Isabel Rodríguez de Paez", participa el fallecimiento de la Sra. madre política de nuestra compañera Silvana Andrea Carpio. Ruegan oraciones en su memoria.

FARA DE LÓPEZ, ILDA ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino y te encomendamos su espíritu. Comunidad Educativa Nivel Primario del Instituto Santo Toáas de Aquino acompañan a su hija Luisita en este difícil momento y ruegan resignación y paz para toda su familia.

FARÍAS, RODOLFO ALBERTO (Piraña) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Gran persona y amigo, descansa junto al Señor, un abrazo eterno. José Chara.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Su sobrina Mariana Fernández e hijos Juan Pablo y Agustín Montenegro y Martha Mansilla participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Su sobrina María Isabel, sus hijas Verónica y Juan Pablo, Mariana y Eugenia Turrado y sus familias participan su fallecimiento y acompañan con cariño a María Mercedes en estos momentos de dolor.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Las amigas de su hija Mercedes, Daniela, Irene, Rosana, Ana y Mercedes la acompañan en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Irene Di Pietro participa el fallecimiento de la querida Pila y acompaña a su hija Mercedes y familia. Eleva una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Daniela Missio, Marcelo Basbús y sus hijas Iara y Martina participan con profundo dolor el fallecimiento de la nuestra querida Pila y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Lucrecia Zavaleta, sus hijos Jimena, y Nicolás Gallo Zavaleta, acompañan a Mechi y a su familia en este doloroso momento, ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Sus amigos Lic. Ana Elena Marcos, Walter Acevedo, sus hijos Sebastián, Lucila y Santiago participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Naty, Paula, María, Silvia, Claudia, Yuly, Ana Rosa, Marcela y Mage participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su amiga Mechy y familia en estos momentos. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Graciela Saber de Muñoz y Marili Isorni de Saber y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su hija Mechy y familia con mucho afecto. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Erika Keller de Povedano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su hija Mercedes Quevedo y a toda su familia en este difícil momento. Elevando oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. La comisión directiva de ADUNSE (Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero ) participa con dolor el fallecimiento de la madre de nuestra colega y amiga Mercedes Quevedo. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. La Sra. Directora. Dra. Eve Liz Coronel, el Sr. Coordinador de Administración, Lic. Luis Germán Domínguez Rubén, El Sr. Coordinador de Ciencia, Técnica y Posgrado Dr. Pablo Tasso, personal docente, Coordinadores académicos, Administrativos y de Maestranza de la escuela para la Innovación educativa de la UNSE acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Sra. Coordinadora Académica, Lic. María Mercedes Quevedo Fernández, personal directivo de esta casa de altos estudios superiores y ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Rosana Josefina Montenegro de Divi y flia. participa con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Mechy.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Personal administrativo y docente que cumple tareas en el área de Potítulos y Capacitación participan con pesar la partida de la Sra. madre de la Coordinadora Académica de la E.I.E.- UNSE Mg. Mercedes Quevedo.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Los Coordinadores de Postítulos de la .E.I.E.- UNSE: Eugenia G., Estela V., Susana A., Claudia G., Mabel S., Liliana L. e Hilton G. acompañan con cariño a Mechy en estos momentos de dolor y piden por el eterno descanso de su mamá.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Que en paz descanses Pila !! Silvia Rueda de Garcia y flia. acompañan a su querida hija Mechy en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. ¡Que el Señor te reciba en sus brazos y goces de la paz eterna!. Cecilia Azar y Daniel Paz y sus hijos participan con profundo pesar la partida de la estimada Pila y acompañan a su hija Mercedes y su flia. en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. María Inés Villaverde de Martinetti, sus hijos Héctor, Mercedes, Gustavo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Sus vecinos del edificio Consorcio Salta 451 participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ ARZUAGA, MARÍA MERCEDES TERESITA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Sus íntimas amigas de la infancia: Tota Villaverde y Lita Divi participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Mercedes en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Su tío Víctor Santiago Bravo e hijos participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Los amigos y vecinos de Silvia y Miguel. Graciela Areal de Romaní y familia; Héctor Pérez y familia; Elsa Cura y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan por el pronto consuelo de sus familiares.

FERNÁNDEZ DE TREJO, NILDA AMÉRICA (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Mario Menecier y sus hijas participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Miguel y Silvia, deseándole cristiana resignación.

GEREZ, BERNARDA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Sus hijos Estela, Ramón, Hugo, Osvaldo, h. pol. nieto, nietos pol. y bisnietos participan su fallec. y que sus restos serán inhum. a las 11 hs cem. La Piedad. CD Pedro Leon Gallo 330 s.v. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GEREZ, BERNARDA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Su hija Gringa Gerez, sus nietos Sergio y Pequi Cardinali y sus bisnietos Milagros, Rita, Joaquín, Ornella, Tomás y Zoe participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FLORENCIO VICTORIANO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Sus hijos Florencia, Tito, Mony, Silvana, Carlos, Mariana, Ana y Kuky, hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Luján. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LÓPEZ, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Su esposa Anita Oroná, sus hijas Cecilia, Gabriela y Florencia, su nieto Justy participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

LÓPEZ, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Su hermano Ernesto López, su hermana política Gloria Paz y su sobrino Noan participan con profundo dolor su fallecimiento.

LÓPEZ, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Sus vecinos Chiqui Coronel, su esposa Poly y su hija Luky participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Comisión directiva y personal del Círculo Odontológico Santiagueño participa con profundo dolor el fallecimiento del señor padre de su socia Dra. Ana Cecilia López. Se ruega una oración en su memoria.

LÓPEZ, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Sus amigos y compadre Julio Ignacio Morales y María Cristina Tijera y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. CPN. Ricardo Rubio, Sr. Federico Mackeprang y demás compañeros del Dpto. Crédito de su esposa Ana, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la flia. en estos tristes momentos. Se ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. El Sr. administrador y subadministrador de la Caja Social de Santiago del Estero, demás funcionarios, autoridades y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra compañera de trabajo, Ana Orona. Se ruega una oración en su memoria.

LÓPEZ, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Cuánta tristeza nos causa tu partida, pero recordaremos con alegría los hermosos momentos compartidos. Fuiste una bellísima persona. Miguel y Mary Castillo y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Querido amigo vivirás eternamente en nuestro corazón. Humbi Cheeín y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijas en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, MARIO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Gringa de Cerrizuela y sus hijos Liliana, Betty, Cristina, Marta y Rubén Cerrizuela con sus respectivas familias despiden con pesar la partida del querido Egui. Acompañamos a Anita, hijas, nietos y demás familiares en tan doloroso momento. Rogamos cristiana resignación a toda la familia.

Invitación a Misa

CAROLA, MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/12|. A 5 años de su partida a la Casa del Padre, su esposa Lylia Reynoso, sus hijos Cristina y Germán Moreta y Mario Ricardo y Natalia Medina y sus nietos invitan a la misa que en su querida memoria se oficiara hoy a las 20 hs en la iglesia La Merced.

CORONEL, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/16|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el recto sendero. Por amor a su nombre, al cumplirse un año de su fallecimiento. Sus hermanas, sobrinos y sobrinos nieto, Lautaro, invitan a la misa que se oficiará en Pquia. San José del Bº Belgrano, a las 20.30 el día sábado 18/2/17.

LEDESMA, CAYETANO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 9/2/17|. Padre querido, siempre te recordaremos con mucho amor. Sus hijos María y Julio Ledesma, nietos Julia, Esteban, Javier y Pedro, nieto pol. Dima Gomez, bisnietos Darío, Damián, David, Nahuel, Jazmín y Xiomara invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Pquia. San José del Bº Belgrano.

OCCHIONERO, DANIEL ERNESTO (TITIN) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/16|. Querido Titin: Hoy 17, se cumple un año de aquella noche nefasta, que nos tocó vivir. Parece increíble que ya no estés con nosotros... entonces, debí comprender que el Señor te llevó junto a Él... te agradezco esa amistad que tuvimos, esos pocos asados y algunas salidas que compartimos con nuestras flias. Sentí y siento dolor cuando veo los rostros de tu esposa y tus hijos, para ellos no es fácil seguir, pero con nuestra ayuda y nuestro cariño, lo van a lograr y con el tiempo, sentirás orgullo de Moni, Franco, Sofía y Victoria. Desde aquí, te mandamos un abrazo eterno y sé que lo estás sintiendo. Eduardo, Graciela y Eduardito.

PAZ, MARTA IRIS (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/15|. No ha sido nada fácil vivir sin ti, pero estamos aprendiendo a tratar de seguir con tu ausencia. Estamos aprendiendo a sobrellevar el dolor y el vacío que sentimos en nuestros corazones. Estamos aprendiendo a vivir de los recuerdos y vernos bien aunque el corazón duela. Estamos aprendiendo a pesarte en las noches para ver si te encontramos en nuestros sueños. Nadie dijo que esto sería fácil, pero hay un lugar en el que siempre estarás y de allí no tenemos que aprender a sacarte, de nuestros corazones donde vivirás eternamente. Asi te recordamos al cumplirse dos años de tu partida. Hijos Silvia, Adrián, Claudia, Gustavo y Vanesa, nietos, bisnietos y demás familias, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia Santa Rita del Bº Jorge Newbery.

PÉREZ DE CORVALÁN, ELVIA ITATÍ (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/16|. Mamá hoy hace un año que en nuestro hogar quedó un inmenso vacío desde tu partida siento que nunca podré aceptar tu partida al cielo. Cuídanos desde el cielo. Su esposo Ricardo, su hija Patricia, su primos Julio, ahijada Cecilia y demás familiares invitan a la misa hoy a las 9.30 en Catedral Basílica al cumplirse un año de su fallecimiento.

ROJAS DE SÁNCHEZ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/92|. "Transcurrieron 15 años de tu partida al reino celestial aún siguen vigentes tus enseñazas y abnegación de madre y esposa. Sus hijos Lic. Rogers Alejandro, Dra. Silvana Mariela y su esposo Nicolás Ernesto Sánchez invitan a la Sta. Misa en la iglesia Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs. Se ruegan oraciones en su memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

BRANDÁN, ROLANDO ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/14|. Pasaron tres años que partiste al reino de los cielos, dejándonos en una inmensa tristeza a todos los que te amamos, pero sabemos que estás en paz junto a Dios, te fuiste de nuestro lado, pero aún sigues vivo en nuestros corazones, te extrañamos mucho, ayúdanos a aceptar tu ausencia física. Nunca te olvidaremos. Siempre habrá una lágrima, una flor para ti, recordándote. Tu tía Norma, tu madre, hermanos, hijos e hijas invitan a la misa en su memoria hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

PAZ, MARTA IRIS (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/15|. Mi abuela me deja a mi corta edad la oportunidad de hacer mejor las cosas, porque ya sea de una u otra manera todos partimos, pero lo importante es dejar huellas, caminos marcados y buenos recuerdos. Le doy las gracias por permitirme formar parte de su vida, de haberla conocido. Ahora no la extraño como algo que duele, sino como algo que llena, no es algo que me falta sino algo que tengo y que siempre de algún modo tendré. Te llevo siempre conmigo no muy cerca pero si muy dentro. Te amo abuela. Tu nieta Marisa Santillán.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Recibe Señor a Martha en tu morada celestial y haz brillar para ella la luz eterna. Su prima Luz Mercedes Gallo y sobrina Paula Luz participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Su prima hermana Elda Argibay, Juan Cortés, Peluza, sobrinos, sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones a su querida memoria.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Su prima hermana Juan Argibay, su sobrina Mónica Unzaga, Carlos Díaz, sobrino nieto Joaquín, sobrinos Marcelo, Beto Sánchez y su sobrina nieta Jimena participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA ING. FORESTAL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Martita: Hoy lloramos tu desaparición física, hoy Dios te llevó para estar junto a Él con tristeza participamos tu muerte. Tu cuñada Tomasa C. de Gerez, hijos Luis Gustavo, Ramón Eduardo, Ana María y sus nietos Martín, Santiago, Rocío y Benjamín Gerez. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol. Descansa en paz querida Martha.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. El Centro de Recreación y Turismo participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex secretaria. Sus socios y compañeros acompañan a su flia. en su dolor y ruegan por el eterno descanso de su alma.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Margarita Juárez de Galíndez y flia. participa su fallecimiento.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA ING. FORESTAL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Comisión directiva y personal del Círculo Odontológico Santiagueño participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre de la socia Dra. Rosa Coronel. Se ruega una oración en su memoria.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Ing. Mario A. Costa y Nelly F. Canlle participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en su dolor a la familia.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Sus vecinos y amigos: Flias: Canlle, Costa, Rossolino, Rearte participan su partida al Reino Celestial, rogando por la paz de su alma.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Ing. Alberto Villaverde, su esposa Marta, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. La Secretaria de Bienestar de la UNSE y la comisión de Discapacidad UNSE participan el fallecimiento de la madre de su compañero Arq. Héctor Eduardo Coronel, elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Rivero Dante y familia participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañamos a Eduardo e hijos en tan difícil momento.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Aída Mirta Adur y Miguel Ángel Farrán Serlé, sus hijos y nietos despiden a nuestra querida amiga Martita y ruegan una oración en su memoria.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Lucas Roic y Teresita González y flia. acompañan en su dolor a su esposo Eduardo, hijos y nietos. La recuerdan con afecto y elevan oraciones para su descanso eterno.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Ing. Alberto Dante Spaini y su esposa, acompañan a su esposo e hijos con cariño y elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. La Legión de María de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús participa con dolor el fallecimiento de nuestra querida hermana. Se ruega una oración en su memoria.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. El Apostolado de la Oración de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús participa con dolor el fallecimiento de una de sus integrantes, la Sra. Marta de Coronel. Ruegan una oración en su memoria.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Luis Olguín y Marta Anríquez de Olguín; sus hijos José Luis y Vilma; Ariel y Fernanda, Verónica y sus respectivas familias despiden con inmensa tristeza a su amiga de toda la vida Martha y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompañan en este momento de dolor. Humberto A. Herrera. Cristina Tévez de Herrera y flia.

ARGIBAY DE CORONEL, MARTHA ROSA Ing. Forestal (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Señor ya está ante Ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Que brille para ella la luz que no tiene fin, Acompaña a su esposo e hijos Angel Santos y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Su esposa Lolerey Ana de los A. Ríos, hijos Mariela, Mariano, Federico, h. pol. Mariela de los A., nietos Nahiara, Morelia participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 16 hs en el cementerio J. del Sol. Casa de duelo Belgrano 532 (LB) s.v. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Su esposa Loreley Ana de los Ángeles , sus hijos Mariela, Mariano y Federico participan con dolor su fallecimiento. Casa de duelo Av. Belgrano (S/V). Sus restos serán inhumados hoy a las 16.30 hs cementerio Jardín del Sol.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. " Que la luz lo ilumine". Su hijo Mariano, su hija política María de lo Ángeles Bojko y nieta Morelia Barraza Bojko participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Su hija Mariela Barraza y su nieta Naiara Sofía Imhoff participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Sus consuegros Genaro Nicolás Bojko, María Inés Quinteros y familia participan con dolor su fallecimiento.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Eduardo Jozami y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Romina Sarquiz, Eduardo Coroleu y familia participan con dolor el fallecimiento de su tío Chinaco. Sus restos serán inhumados hoy 16.30 hs cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Av. Belgrano (S/V). La Banda.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. María Gracia Sarquiz, sus hijas Nicol, Regina y Graciana participan con dolor el fallecimiento de su tío Chinaco. Sus restos serán inhumados hoy a las 16.30 hs en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Av. Belgrano (S/V). La Banda.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Mario Héctor Japaze, Silvia Jozami de Japaze y sus hijos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Gastón Sarquiz, Maia Jozami y familia participan con dolor el fallecimiento de su tío Chinaco. Sus restos serán inhumados hoy a las 16.30 hs en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Av. Belgrano (S/V). La Banda.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Martín Sarquiz y su hijo Juan Martín participan con dolor el fallecimiento de su tío Chinaco. Sus restos serán inhumados hoy a las 16.30 hs en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo Av. Belgrano (S/V). La Banda.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Personal de la empresa Crisar S.A participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. El Servicio de Odontología del CEPSI participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Ing. Osvaldo Ríos Oliveros, su esposa María de los Ángeles Bolañez e hijos Constanza, Facundo, Matías y Giselle participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Constanza Ríos y sus hijas Briana y Pía participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRAZA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Sus compañeras y amigas de la Promoción 1962 de la Escuela Normal Juan B. Gorostiaga despiden a su compañero y acompañan a su esposa Loreley e hijos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CAMACHO, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/12/13|. Guillermo Rezola acompaña con afecto a su estimada amiga Stella, por el fallecimiento de su papá.

CAMPOS JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Sus hijos Amanda, Alicia, Martha, Coky, h. pol. Kuky, Ricardo, Beatriz, nietos, bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 hs en el cementerio La Misericordia. CD Belgrano 532 (LB) s.v. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Su hermana Marta de Voget, sus sobrinos Roberto, Alejandro, Mariano, Ana, Bianca y sus sobrinos nietos Máximo, Catalina y Francisco te despedimos y recordaremos por siempre. En la distancia siempre estuviste pendiente y atenta a todos, y estamos seguros que eso no va a cambiar jamás. Te vamos a extrañar!

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Osvaldo Palau, María Inés Fiad y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Ángel Domingo Cuba, Laura Saad de Cuba e hijos Domingo Gabriel y María Laura participan su fallecimiento y acompañamn a su familia en este doloroso momento.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Rafael Antonio Canllo participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Propietarios y personal de Casa Neme participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Carlos Abel Zárate, Luciana Demasi, sus hijos Joaquina y Tomás participan con dolor su fallecimiento.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Roberto Molinari y flia. participan con dolor el fallecimiento de Norma, acompañando a su familia, rogando una oración en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Alicia Soledad Molinari y flia. participa con dolor el fallecimiento de Norma, rogando una oración en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Ricardo Manuel Molinari y flia. participa con dolor el fallecimiento de Norma, acompañando a su familia, rogando una oración en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. María Ygnacia Castiñeira, sus hijos Andrés y Estrella y nietos Ignacio, Luciana y Martín participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. "Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios". Marcia Suárez, Sofía, Galetti, Mariana Bianchi y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a toda su flia. en este triste momento. Doña Norma ¡Descansa en paz!

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Ernesto Abatedaga, su esposa María Eugenia Palomo e hijas Valentina y Guillermina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Ing. Lucrecia Zavaleta y sus hijos, participan su fallecimiento y acompañan a su familia, en este doloroso momento, ruegan oraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Olga Crespín de Bitar y sus hijas Zulma, Nadia, Mariela, Judith y Sara Bitar con sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de Norma y piden a Jesús le conceda pronta resignación cristiana a su familia.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Marchese, Grandi, Mesón y Asoc. Participan con dolor el fallecimiento de Norma, esposa del estimado Don Jaime y madre del estimado Jaimito.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Yanny Zanoni de Molinari, sus hijos Eduardo, Anabel, Guillermo y María Eugenia, sus nietos y bisnietos despiden con gran dolor a la querida Norma y acompañan con cariño a su esposo Jaime y demás familiares. Rogamos por su eterno descanso.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Luis Ramón Daud, su esposa Anabel Molinari, sus hijos Fernanda y Javier, Mariano, Luciano y sus bisnietas Martina y Luisina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este triste momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. La Fundación Cultural Santiago del Estero participa con gran dolor el fallecimiento de la Sra. esposa del Sr. Jaime Simón, socio de la institución y acompaña a sus familiares en este difícil trance.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. José Luis Balteiro (Pandu) y María Silvia Contreras (Koly); sus hijos José Luis, Carlos Vicente y Guadalupe Saavedra; y Daniel Humberto y Flavia Suárez; sus nietos Santiago, Faustino y León participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposo Jaime y sus hijos Normita y flia. y Jaimito y flia. Que descanse en paz.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Anibal Pellegrini y Estela Urrere y sus hijos Mariana, Carolina, Anibal y Belen participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus familiares. Elevan oeraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Sandra Savino, Eduardo Chara y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Jaime Simón, a sus hijos Jaime, Norma y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Raúl Andrés Urrere, su hija Estela Urrere participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. La familia de Miguel Nader participa con pesar su fallecimiento y acompaña con afecto, a don Jaime y demás familiares.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Personal de Miguel Nader Bazar, David Navarro, Susana Roldán y José Juárez participan y acompañan con afecto a Jaime y su familia.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Cristina y Gilberto Parisini y sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor, Franco y Josefina, Antonella y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Pablo E. Passone participa su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Sr. Argentino Cambrini, Sra. Cecilia Llapur y su hija Cecilia María, acompañan a su hijo Jaime y a toda la familia, con profundo afecto, rogando oraciones por su eterno descanso.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Ramón R. Passone, su esposa María Elena Urrere, su hija María Elena y familia participan su fallecimiento y acompaña a su esposo e hijos en este momento de dolor.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Mario Leonardo Vinocur y familia acompañan en este doloroso momento a su esposo Don Jaime Simón e hijos y nietos, y su hermana Marta Herrero de Voget y familia.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Mario Guillermo Ledesma, su esposa Olga Adriana Sarquiz de Ledesma, hijos: María Carolina, Ma. Cecilia, Ma. Carla, Ma. Catalina, Ma. Camila Ledesma Sarquiz y sus hijos políticos Mattias y Cristián, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Walter Azuz y flia; personal de Super Eli, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en tan doloroso momento. Rogando oraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Rody Sánchez, sus hijas Micaela y Virginia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Nelly Sarquiz de Amerio, Silvia, Nela, Jorge y familias participan con profundo dolor la partida de su gran amiga de toda la vida y acompañan a todos sus familiares en este triste e irreparable momento, elevando oraciones en su memoria "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. José Siufi y flia. participan con profundo dolor de su fallecimiento. Rogamos al Altísimo una pronta resignación para quienes la amaron.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. "Que el Señor y Sta. Madre del Valle te reciban con su infinita misericordia y te den el descanso eterno!. Olga Montenegro de González y su familia, participan con inmensa pena el fallecimiento de su amiga Norma. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Emma Olivera de Daud y sus hijos: Malena, Mario, Perla y Luis con sus respectivas familias, acompañan a su esposo, hijos y demás familiares en tan doloroso momento y elevan oraciones por su eterno descanso.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. El Inst. de Medicina del trabajo de Santiago del Estero lamenta profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. El consulado de la República Árabe Siria de Santiago del Estero lamenta profundamente su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Sr. Josefina Rodini de Arce, sus hijos José, Gustavo, Luis, Claudia y Mario y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia Simón. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Gustavo Arce, su esposa Silvia, sus hijos Benjamín Juan, Abril y Felicitas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia Simón. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Normita que triste noticia saber que no estarás más con todos los que te aprecian y quieren, pero las personas que dejan huellas en este mundo son las que hacen felices a las personas que aman. Tu amigo y vecino de la infancia Osvaldo Atenor abraza a los queridos amigos Jaime y Jaimito en este doloroso momento y elevamos oraciones en su querida memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Alberto Dante Spaini y familia, acompaña a su esposo e hijos en este difícil momento de dolor.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Carmelo Falcione y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Nerio Homar Lencinas, su esposa Selva Laplace, su hija Alborada y flia participan el fallecimiento de su querida amiga Norma. Acompañan a su atribulado esposo Jaime, sus hijos y demás familiares en estos dolorosos momentos. Ruegan una oración en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Emma Olivera de Daud y sus hijos Malena, Mario, Perla y Luis con sus respectivas familias acompañan a su esposo, hijos y denmás familiares en tan doloroso momento y elevan oraciones por su eterno descanso.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Aida V. de Gorini, acompaña con dolor a su esposo Jaime, a sus hijos Jaimito y Normita, a su hermana Marta y sus respectivas flias. en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Fundación Banco de Alimentos de Santiago del Estero, acompañan a su miembro fundador, Sr. Jaime R. Simón y demás familiares en esta inevitable despedida, elevando oraciones por una pronta resignación.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Miguel Ángel Siufi y flia, despiden con cariño a Sra. Norma y acompañan a su hijos Jaime y Gaby y demás familiares elevando oraciones por su descanso eterno.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Ignacio Vladimiro Gallardo (Vladi) participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su amigo Jaime y acompaña a su familia en este momento. Ruega oraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Lidia Grana de Manfredi y sus hijos Juan Carlos y Gladis Olivares, Monica y Oscar Ruiz, Susana y Angel Ledesma, Silvina y Sergio Marinoff, acompañan en este dificilo momento a su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares. Elevan oraciones para su descanso eterno y la resignacion de los suyos.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Gustavo A. Gorini y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Jaime, a sus hijos Jaimito y Normita, a su hermana Marta y sus respectivas flias. en este triste momento Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERO DE SIMÓN, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Señor ya está ante Ti recíbela en tus brazos y dale el eterno descanso. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Acompaña a su esposo e hijos Angel Santos y flia,. Ruegan oraciones en su memoria.

PONCE, JOSÉ HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Abuelo que Dios te tenga en la gloria, gracias por tantos momentos felices, por tu amor desmedido y tu presencia. Te recordaremos por siempre. Te amamos. Sus nietos Christian. Exequiel y Eliana, tu bisnieta Mía.

PONCE, JOSE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Su cuñado Juan Carlos Gómez y Margarita Orellana, su sobrino nieto Ernesto Auatt Gómez, participan con profundo dolor su su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos son velados en Cochería Norte( Laprida Nº383) y serán inhumados hoy a las 11:30 hs en el cementerio Jardín del Sol.

PONCE, JOSE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Gringa P. de Gómez, sus hijos Dra. Susana y Francisco, Claudia, Piki y Cra. Marita y sus respectivas familias participan con profuindo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PONCE, JOSE HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Querido Umby: Ya partiste para descansar en paz junto al Creador, el que siempre nos reconforta en nuestros dolores. Julio René Rodriguez y Orlinda Rostagno, sus hijos Miriam Clyde, Héctor, Antonio, Mariela Rodriguez y sus respectivas familias, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ROMANO, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) 17/11/16|. Rubén hoy se cumple 3 meses de tu partida al Reino de Dios, pero estamos seguros que tu luz continúa iluminando nuestras vidas y no se extingue con tu muerte, la percibimos. Sentimos como nos acompañas a lo largo de nuestro camino. Te amamos y estarás por siempre en nuestros corazones. Tus hermanos Hugo, Mario, Roger, Liliana, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey, para rogar por su eterno descanso.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la Profesora de esta Casa de Altos Estudios Josefina Fantoni. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Rita M. Ledesma comunica con mucha pena el fallecimiento de la mamá de sus amigas Paquita y Marita. Pide para ella que brille la luz que no tiene fin y consuelo para su familia en este momento de dolor.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Elizabeth y Graciela Bulnes participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a Margarita.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. ¡Oh, mi Dios ¡glorifica su posición cobíjala bajo el pabellón de tu suprema misericordia, hazla entrar en tu glorioso paraíso y perpetua su existencia en tu exaltada rosaleda, para que puedas sumergirse en el mar de la luz y en el mundo de los misterios. Ramonita Sánchez de Caumo y Yolanda Sánchez de Frías participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan de corazón a sus muy queridos amigos Marita, Paquita y Oscar con los que ya están en patria Celestial. Ruegan cristiana resignación.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. María del Rosario Sosa Sánchez y esposo Juan Carlos Córdoba de Frías participan el fallecimiento de la madre política de su querido amigo Oscar Gómez Infante ante la inesperada pérdida. Elevan oraciones a su memoria.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. La Fundación Cultural Santiago del Estero participa con pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su colaboradora, Lic. Margarita Fantoni, a quién acompaña en tan difícil momento.

BERNAT DE FANTONI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/17|. Lubina Vignolo, Juan Luis Coria; sus hijos Juan Ignacio, Albana, María Jimena, Juan Edgardo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PADILLA, HUMBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su hermana del corazón Dina Ledesma e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio de Árraga. (Serv. Empresa Sgo.)

PADILLA, HUMBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Sus hermanos Rosa y Manuel, sobrinos Nanci; Ema, Carlos y demás fliares, part. su fallec. Sus restos serán inhumados hoy Cem. de Árraga hs 10. ONC. SEPELIO SANTIAGO.

PADILLA, HUMBERTO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Señor tu hijo ya está ante ti, haz que brille para él la luz que no tiene fin. Su amigo Walter Diaz e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Su hija Sofía Díaz, sus nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernández. SERV. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE, La Plata 162. 421-9787.

ROSALES, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Sus hijos José, Mari Rosales, sus hijos pol. Dora, Pichi, sus hnos. Pancho, Miguel, Estela; nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos fueron inhum. en el cementerio de Villa la Punta, Dpto. Choya SERV. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE, La Plata 162. 421-9787.

ROSALES, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. "Que el Señor te dé su luz para que alcance la paz eterna". Su hermano Miguel, su cuñada Tini, sus sobrinos Lito, Martín, Lili, Zulma, sobrinas nietas Jasmiel y Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en en el cementerio de Villa La Punta.

ROSALES, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Su Hermano Pancho, su cuñada Pichona y sus sobrinos Sandra, Raúl, y Roxana, y sobrinos nietos Narela, Luqui, Mili , Devora y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa La Punta.

ROSALES, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus hermanos: Miguel, Pancho, Estela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

VILLARRUEL, DARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. "Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos" (salmos 116 v. 15). Su esposa Susy Elda, sus hijos Cristian, Karen, Richard, Willliams y Alan, hijos políticos Perico, Magalí, Yamila, sus nietos Bruno, Yamila, Nadia, Grecia, Brisa, Tadeo, Mateo, Bautista, Luana, Cristofer. Sus restos fueron inhumados el 14/2 en Ojo de Agua.

VILLARRUEL, DARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en nuestro corazón. Su hermano Ing. Marcos Villarruel, su esposa Carmen Cufré de Villarruel, sus hijos Luciana, María Lourdes, Agustín y María del Huerto participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de ciudad de Villa Ojo de Agua.

VILLARRUEL, DARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Señor ya está ante ti nuestro querido hermano, recíbelo en tu Reino y que brille para él la luz perpetua. Sus hermanos: Mahia, Álvaro, Dora, Elsa, Mimi, Mercedes, Marcos y Roxana. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de la ciudad de Villa Ojo de Agua.

VILLARRUEL, DARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Los grandes nunca mueren, ni son olvidados. Desde Buenos Aires participan con profundo dolor su fallecimiento. Su sobrina y ahijada. Ing. Civil María Lourdes Villarruel. Ruega oraciones por su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Ojo de Agua.

VILLARRUEL, DARDO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/2/17|. Señor recíbelo en tu Santo Reino y dale a su alma paz eterna. Desde Posadas participa con profundo dolor su fallecimiento. Su sobrina Ing. Química Luciana Villarruel. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de la ciudad de Villa Ojo de Agua.

Invitación a Misa

PECE ARGÜELLES, FERNADO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/16|. "Regresaré en el silencio de las flores en la ternura de los niños y en las cosas que amo yo". Al cumplirse el 1º aniversario de su partida, sus familiares, invitan a la misa que se oficiará el día viernes 17/02/17 a las 19 hs en el salón parroquial de Pozo Hondo, para rogar por el eterno descanso de su alma.

Agradecimientos

Recordatorios

RICO MONTOYA, ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 17/1/17|. Al cumplirse un mes de su fallecimiento, C.D. y socios del Club de los Abuelos de Sgo. del Estero, la recordamos con mucho afecto quien fuera en vida Pta. del Club de Abuelos de Termas de Rio Hondo, rogando al Señor la tenga a su lado y le de el descanso eterno.

Responsos

IBARRA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/16|. Sus padres Mario y María; sus hermanos María de los Ángeles, Vanesa, Soledad, Cecilia y Marina invitan a familiares y amigos al responso que se oficiará hoy a las 18 en el cementerio local de Garza, para rogar por su eterno descanso, al cumplirse un año de su fallecimiento.