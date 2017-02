Fotos Nuevos testimonios en calvario de Morena

17/02/2017 -

La Fiscalía habría obtenido nuevos testimonios que serán incorporados al proceso, en el cual se intenta develar el porqué de la muerte de Morena Díaz. El horror estalló el sábado en Taboada, San Martín. Según los médicos, la bebé murió debido a puntapiés en la cabeza. Están presos su madre, Florencia Correa, de 18 años. Y su pareja, (16), internada en un centro juvenil. En la víspera, los fiscales Mariano Gómez y Érika Leguizamón inspeccionaron la casa del padre del joven, donde convivió la pareja apenas casi 40 días. Extraoficialmente se sabe que nuevos testimonios de vecinos nutrirán el caso. A ello, se adosará el secuestro de nuevos elementos de prueba, trascendió. Indagatoria Por otra parte, hoy -desde las nueve- será indagada Florencia Correa. La joven declaró a los periodistas que ella no estaba en la casa. "Quedó él con mi hija en la cama; me fui a comprar verduras para cocinar". Ahondó: "Cuando volvía, él salió de la casa con mi hija en brazos. Se me cayó de la cama, dijo". En el hospital vio a Morena apaleada.