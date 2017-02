Las frases sobresalientes del discurso y de una conferencia de prensa "picante"

-

Sobre su padre

"Mi padre es un capítulo aparte".

"Mi padre y la doctora Carrió no congenian mucho".

Correo Argentino

"Alrededor del tema Correo se hablaron muchas cosas que no son verdad, con mala intención, pero también tengo que reconocer que faltó algo de mi parte".

"La ley es igual para todos. No hay privilegiados. La ley se aplica igual para un amigo, para un pariente".

"La realidad es que no hay ningún hecho consolidado. No se pagó, no se condonó".

"La única buena intención que tuvo el ministerio fue terminar con esto que no se resolvió por 14 años y que los únicos perjudicados fuimos los argentinos".

"Así como no participé en nada de lo que llevó a cabo el ministro Aguad, quiero estar alejado de cualquier mala interpretación".

Jubilados

"Es un tecnicismo matemático".

"Este gobierno después de años y años de reclamos de nuestro abuelos hizo una reparación histórica".

Su gestión

"Honestidad y dedicación es la base de nuestra relación".

"Hay mucha gente que no alcanzó la mejoría porque arrancamos de muy abajo".

"¿Viste alguna vez en los último años una conferencia de prensa como esta?".

"El punto de partida fue un país quebrado".

"Estamos acá porque los que hacían política nos llevaron adonde nos llevaron".