17/02/2017 -

Esta noche, desde las 22.30, continuarán los playoffs del Torneo Amateur de Ascenso. La programación es la siguiente: en Polideportivo Nº 1, Los Gauchos vs. Clasificados en Santiago.com (Ruiz y Munizaga); en Club Huaico Hondo, El Faro Repuestos vs. Bº Mariano Moreno (Jorge y Gerez); en Villa Mercedes, Gimnasia y Esgrima vs. Amigos del Básquet (C. Regatuso y Nieva); en Coronel Borges, Borges vs. ISJG Básquet (Ponce y Bucci).