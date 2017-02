Con la reaparición de Battle, va por el sexto triunfo en fila

Fotos CRUCIAL. Robert Battle se recuperó de un desgarro y volverá a la acción esta noche para enfrentar a Torin Francis. Gran duelo en el Ciudad.

17/02/2017 -

Quimsa volvió ileso de la gira por Córdoba y esta noche se presentará en el estadio Ciudad para enfrentar a La Unión de Formosa en busca de su sexta victoria consecutiva.

El equipo del "Che" García necesita una victoria para quedar a tiro del cuarto puesto, que está en manos de Regatas Corrientes.

El entrenador bahiense tendrá a la totalidad del plantel a su disposición, ya que Robert Battle se recuperó de uno de Grado 2 en el tendón peroneo posterior de la pierna izquierda.

El pívot estadounidense volverá en el momento justo, ya que el rival de esta noche tiene un interno determinante como Torin Francis, con el que protagonizará un esperado duelo.

En la primera fase, estos equipos se enfrentaron oportunidades, con un triunfo por bando: Quimsa ganó en el Ciudad por 77 a 67, mientras que La Unión se impuso en el Cincuentenario por 76 a 67.

En ambos partidos, Quimsa tuvo entre sus filas al cordobés Alexis Elsener, quien esta noche volverá al Ciudad pero vistiendo la camiseta del conjunto formoseño.

El alero decidió desvincularse de Quimsa y regresó a La Unión, donde evidentemente se siente mucho más cómodo. De hecho, fue una de las figuras en el triunfo sobre Olímpico en el Vicente Rosales.

Quimsa quiere terminar la fase regular entre los cuatro primeros y para conseguirlo no deberá perder más partidos en casa.

Nicolás Romano lo tiene muy en claro. "Los partidos contra La Unión de Formosa, Echagüe, Estudiantes y Libertad van a ser vitales para ir mejorando como equipo y para ir subiendo posiciones en la tabla", expresó el ala pívot juninense, que esta noche será clave en defensa y en ataque.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluye otros tres partidos: desde las 21, Argentino de Junín vs. Gimnasia de Comodoro Rivadavia (Rodrigo y Castillo); 21.30, Quilmes de Mar del Plata vs. Weber Bahía (Vito y Dinamarca) y Echagüe de Paraná vs. San Lorenzo (Smith y Chávez.