Gallardo no cree que Alario opte por un "mercado alternativo" como el fútbol chino

17/02/2017 -

Marcelo Gallardo afirmó ayer que no cree que el delantero Lucas Alario acepte la millonaria oferta desde China por considerar al fútbol de ese país como "un mercado alternativo".

"No creo que (Alario) tome la decisión de irse a un mercado alternativo a nivel futbolístico. Lo económico es importante, pero su cabeza y su mentalidad está preparada para otra cosa", dijo el técnico por Fox Sports.

Gallardo admitió en cuanto al mercado de pases que es "muy limitado" y que "es muy difícil que aparezcan tapados". El entrenador también se refirió a los viajes que hizo y que tiene previsto durante el receso del fútbol argentino para ver jugadores por Sudamérica. "Fui a ver fútbol, ya que no tenemos nosotros. Antes de quedarme en casa... No me soportan demasiado cuando no hay fútbol. Me parecía que estaba bueno ver lo que hay, cómo se juega. Posiblemente el otro fin de semana vaya a Chile o Uruguay", avisó.