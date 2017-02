Los beneficiarios resaltaron la visión social del Estado

17/02/2017 -

Los beneficiarios de las viviendas que fueron entregadas totalmente equipadas, expresaron su agradecimiento a la gobernadora Claudia de Zamora y destacaron su importante tarea social en la provincia.

María Mercedes Báez, de Toro Muerto, expresó: "Agradezco a la gobernadora por esta vivienda digna que me va a permitir vivir mejor en el lugar que he nacido. Antes de tener esta casa, he pasado momentos muy feos en el rancho, pero hoy puedo dejar atrás todo eso para empezar una nueva etapa".

Gisela Leiva (Tala Cruz): "Es un día de mucha felicidad para mí y toda mi familia porque hoy nos han entregado esta casa hermosa. Por eso quiero agradecerle a la gobernadora por todo lo que está haciendo para que muchas familias como la nuestra puedan vivir mejor".

Dora Ferreyra (La Ciénaga): "Quiero agradecer este gesto tan lindo de la gobernadora de poner su mirada en los que más necesitan y de esta manera brindar soluciones concretas, como es esta casa que hoy nos entregan que significa mucho para nosotros, sobre todo nos permite lograr el sueño de la casa propia".

Rita Crespín (Tala Cruz): "Siento mucha emoción poder acceder a una vivienda digna y esto lo logramos gracias a la gobernadora, a su trabajo incansable por los que menos tienen".

Mónica Arce (Bº 1º de Mayo, Villa Ojo de Agua): "Muchas gracias gobernadora por hacer realidad el sueño de estas familias que hoy hemos sido beneficiadas. Conocemos el trabajo que usted hace en toda la provincia y hoy estamos contentos de que nos toque a nosotros acceder a la vivienda digna".