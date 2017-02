José Carreras empieza a decir adiós con la gira "A life in music"

-

El tenor español José Carreras, quien lleva adelante la gira "A life in music" que marca su despedida de los escenarios, consideró que el panorama actual de la ópera presenta "‘una gran cantidad de artistas magníficos’, por lo que destacó que el futuro de este género está ‘en buenas manos. Sinceramente, las nuevas generaciones tienen una gran cantidad artistas magníficos, grandes talentos, artistas de magnífica calidad, magníficas voces, por lo tanto creo que el panorama mundial de la lírica está en buenas manos", dijo el cantante. Remarcó la importancia de que la ópera cuente con "la sensibilidad de los gobiernos, de las administraciones, para que no sea un evento privado, sino también público", debido a los grandes costos que demanda su montaje. Tras una carrera de 50 años, Carreras decidió emprender una gira de despedida, en la que repasa obras de Giuseppe Verdi y Giacomo Puccini. A nivel popular, el cantante alcanzó un alto nivel de exposición con "Los tres tenores", junto a Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. "Empiezo a sentir un poco de nostalgia, pero el final de una vida profesional le llega a todo el mundo y creo que en un par de años será un momento adecuado para que todavía, relativamente joven, me dedique a otras actividades y otras cosas que durante más de 50 años no he podido hacer", explicó el tenor.