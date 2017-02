Cinthia Fernández, descargó su bronca con Instagram

17/02/2017 -

Cinthia Fernández publicó una foto de sus hijas, Charis, Bella y Francesca, sin remera y, según su relato, la red social decidió eliminar la imagen. "Instagram, ¿me borrás está foto? ¿En serio me decís? ¡¿Por qué no te fijás en los señores que muestran sus genitales?! ¡Volveré a subir la foto de mis hijas porque no tiene nada de malo! Controles en cosas que se deben, no en cosas lindas. Y de paso te cuento, porque quizás así me presten atención, ¡verificame la cuenta que hace 6 meses te lo pido! ¿Dale? Que una mujer dé la teta no es un delito", dijo.