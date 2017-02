"Tenía en la mente el imaginario del monte seco en Santiago del Estero, recuerdo de la infancia"

17/02/2017 -

"Una de las cosas ambiguas que surgió en el proceso de escritura fue si ese hijo había vuelto de una guerra o no, y si esa guerra había existido. Mi intención es que el personaje tuviera una figura fantasmagórica, ya que puede ser un impostor o alguien que adopta la identidad del hijo para aprovecharse de ellos", explicó Julieta Ledesma sobre el equívoco que ronda todo el tiempo el vínculo entre sus personajes.

La directora dijo que la aparición de este joven renueva "la angustia de esa madre por el hijo que no regresa, ya que cuando regresa tampoco es lo que ella esperaba. Malvinas es la única guerra cercana de la que puedo tener referencia, pero en realidad no quería referirme a ninguna guerra en particular, sino a la guerra como algo más general".

"La película narra la llegada de un hijo que es rechazado por sus padres. Luego fueron surgiendo otras imágenes y a partir de ellas me fui guiando para hilar una historia. Tenía en la mente el imaginario del monte seco en Santiago del Estero, un recuerdo vago de la infancia. La película fue surgiendo a partir de esas imágenes, pero no fue escrita linealmente", recordó.

"La primera imagen de la historia era la de un padre que estaba sacrificando el perro del hijo. Llevaba el perro al monte para sacrificarlo. Empecé a indagar en esa imagen y apareció la imagen del chico como una especie de taxi-boy rural, y a partir de ahí fui dándole un hilo conductor con una historia y una acción que estaba como escondida", resaltó. Julieta dijo: "Siempre me interesó el realismo mágico latinoamericano. No es una película naturalista, no tenía una necesidad de contar la realidad, sino una necesidad de ficción".