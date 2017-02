Lanzan la Tecnicatura en Seguridad Policial

Fotos Las autoridades explicaron los alcances de la nueva carrera.

17/02/2017 -

Este viernes se llevó a cabo la firma de un Protocolo Específico entre la Policía de la Provincia de Santiago del Estero y la Universidad Católica de Santiago del Estero, que puso inicio al dictado de la primera carrera de pre-grado de Tecnicatura en Seguridad Policial en el país.

Participaron del acto por la Universidad Católica de Santiago del Estero, el Sr. Rector Ing. Luis Lucena, la Sra. Decana de la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas Abog. Esp. Liliana del Valle Abdala, el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas Cdor. Eduardo Barragán, la Sra. Secretaria Académica Lic. Claudia Cavallotti de Migliorini y el Coordinador de Carreras Lic. Jorge D. Sabasta. Por la Policía de la Provincia el Sr. Jefe de Policía Crio. Gral. Prof. Juan Montiel acompañado por el Jefe de Policía: Juan Montiel; el Sub-Jefe: Crio. Gral. Jesús Sanchez; el Jefe del Departamento de Formación Policial, Crio. Mayor Roger Coronel; el Director de la Escuela de Cadetes “Cnel Lorenzo Lugones”, Crio. Laureano Silva; el Director de la Escuela Superior de Policía Sub- Comisario Humberto Giménez, el Director de la Escuela de Agentes de Policía Sub-Comisario Cristian Rodríguez; el Director de la Escuela de Tiro Of. Principal José Iturre; el Representante del Gabinete Pedagógico de la Escuela Superior de Policía, Of. Ayudante Lic. Lucas Olivares y, como representante de la Secretaria de Seguridad Of. Insp. Lic. Candelaria Abalos Cerro.

Te recomendamos: Más de 100 efectivos recibieron el título de Instructor Policial General

El documento suscripto sienta las bases para el dictado de la carrera de Tecnicatura en Seguridad Policial, que iniciará sus actividades en el mes de marzo del corriente año, y se encontrará radicada en la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas.



Así estas dos instituciones asumen, como actores principales y significativos, un protagonismo central ante el desafío de fortalecer la construcción de la seguridad, a través de la formación profesional de las fuerzas policiales.



En sintonía a esto, el Sr. Rector expresó que en este punto se hace presente y adquiere sentido la participación comprometida de la Universidad Católica de Santiago del Estero, como institución consciente del valor social de la formación del funcionario policial, diseñó la presente oferta curricular como aporte para el fortalecimiento de las competencias profesionales de los mismos.

Por su parte, la Decana indicó que se proyecta una formación basada en la rigurosidad científica, con una perspectiva ética, orientada a las demandas y características reales y particulares que exigen la actuación policial en el contexto de nuestra provincia, región y nación.

Asimismo y en sintonía con los académicos, el Sr. Jefe de Policía Crio. Gral. Prof. Juan Montiel hizo énfasis sobre las bases de objetivos comunes de ambas instituciones para la elaboración de una propuesta educativa orientada en la seguridad policial, campo de intervención profesional que reconoce a un trabajador especializado – policía – en interacción con la comunidad para la producción de un servicio que configura un sinfín relaciones sociales

La presente oferta académica, primera en el país con especificidad disciplinar abocada a la seguridad policial, fue elaborada y consensuada por la comisión integrada por los Lic. Calendaría Abalos y Lic. Rubén Brandan en representación de la Policía de la Provincia, y el Lic. Jorge Sabasta por la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la UCSE.

Las autoridades informaron que se encuentran abiertas las inscripciones para el cursado de la presente carrera, y los requisitos, a más de los tradicionales, el aspirante deberá poseer estado policial activo.



Por informes, los interesados pueden dirigirse a la Facultad de Ciencias Políticas, Sociales y Jurídicas de la UCSE, o bien comunicarse telefónicamente al 4211777 int. 232.