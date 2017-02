CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Febrero 2017

18/02/2017 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 NICK JR.

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 NICK JR. (CONTINÚA)

12.30 MINI CAMPEONES 2

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

16.00 CINE. BLINDADO

18.00 CINE. EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA

20.30 CASADOS CON HIJOS

22.00 TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 CASADOS CON HIJOS

23.00 CASO CERRADO, SIN

CENSURA

00.15 GRAVEDAD ZERO

01.00 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 AYER NOMÁS

CANAL 9

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 LA ROSA DE GUADALUPE

17.00 ALERTA COBRA

18.00 COMBATE

22.00 IMPLACABLES





TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ

19.00 AMBIENTE Y MEDIO

20.00 EL MENTOR

EL TRECE

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 COMO ANILLO AL DEDO





CANAL 14

12.30 EL ELEGIDO DEL VERANO

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.30 ZAPAZAPA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PAÍS DE LA VIDALA

19.00 EN ARMONÍA

19.30 BÁSQUET POR EL 14

QUIMSA VS. LA UNIÓN

21.30 CICLOS DE COLECCIÓN EL

PAZ MARTINEZ

22.00 RECORDANDO

23.30 EL CLÁSICO ESTUDIANTES

VS. DEPORTIVO DORA

CANAL 4

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

PELÍCULAS

CINEMAX

02.20 EFECTOS PERSONALES

04.38 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y

ALEGRÍA- CARACAS

04.57 MOBY DICK

07.32 PENÉLOPE

09.24 NUEVAMENTE AMOR

11.30 NO ME QUITES A MI NOVIO

13.53 ¿SOLO AMIGOS?

15.52 LAS TORTUGAS NINJA

17.30 BOY 7. SIN IDENTIDAD

19.20 LOS JUEGOS DEL HAMBRE

22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

00.24 SOLDADO UNIVERSAL. LA ÚLTIMA BATALLA

TCM

01.25 GUERRERO ROJO, EL

05.00 ALF (TEMPORADA 3)

05.30 ALF (TEMPORADA 3)

07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.00 SINTONÍA DE AMOR

11.00 ALF (TEMPORADA 3)

11.30 ALF (TEMPORADA 3)

12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

13.00 DOCE DEL PATÍBULO

16.35 GUERRERO ROJO, EL

18.25 JERRY MAGUIRE

21.00 INFIERNO ROJO

23.15 RESPLANDOR, EL

TNT

05.28 TNT BUZZ

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.29 EL HOMBRE PERFECTO

08.21 ARGO

10.25 DONKEY XOTE

12.04 LOS PITUFOS 2

13.54 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA

15.55 LA ESTAFA MAESTRA

17.55 IRON MAN 3

20.18 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN

22.00 CORAZÓN DE TINTA

23.57 6 BALAS

01.58 DESPEDIDA DE SOLTERA

SPACE

04.15 EL BEBÉ DEL INFIERNO

06.00 PELEADOR CALLEJERO

07.30 HALO 4. ADELANTE HASTA EL AMANECER

09.03 HIGHLANDER. EL ÚLTIMO INMORTAL

11.12 COLD WAR

12.55 VEHÍCULO 19

14.28 CELULAR

15.58 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE

18.13 LA APARICIÓN

19.49 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI

22.00 OPERACIÓN ZODIACO

UNIVERSAL CHANNEL

08.00 CHICAGO FIRE

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

11.00 DR. HOUSE

12.00 DR. HOUSE

13.10 SERENITY

15.30 GUERRA MUNDIAL Z

17.50 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN

21.00 KICK-ASS. UN SUPERHÉROE SIN SUPERPODERES

23.20 KICK-ASS 2. CON UN PAR

01.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

02.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

A DÓNDE IR

LA ESQUINA DEL

RECUERDO

HOY, A PARTIR DE LAS 23,

ACTUARÁN EL GRUPO TERNURA Y

ÁNGELA.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

HOY, A LAS 23, ACTUARÁ EL

DÚO SIRENAS, INTEGRADO POR

VERÓNICA SARDAÑA Y VALERIA

NASSIF.

FERIA ARTESANAL

Y PRODUCTIVA

DE UPIANITA

HOY, DE 18 A 24, SE PRESENTARÁN

LAS SACHA GUITARRAS

ATAMISQUEÑAS Y EDITH CORPOS.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

HOY, A PARTIR DE LAS 22.30,

OMAR “EL HALCÓN” MARTÍNEZ,

SONKOY BANDEÑO Y MÓSOJ

ÑAUPA.

SIXTO BAR

(BELGRANO (S) Nº 1990

HOY, A PARTIR DE LAS 23, PABLO

CARABAJAL PRESENTARÁ “LA

MÚSICA Y LA DANZA, RITUAL DE

MI PUEBLO”.

EXPLANADA MUNICIPALIDAD

DE SANTIAGO

HOY, A LAS 21.30, HOMENAJE A

LOS BEATLES CON ACTUACIONES

DE MÚSICOS SANTIAGUEÑOS.

CINES



SUNSTAR



MOANA (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

17/02 -17:30hs (Cast) 20:00hs (Cast)

LA GRAN MURALLA (3D):

Suspenso (+163años)

22:50hs (Cast)

LA LLAMADA 3 2D

Terror . (13 años)

22:30hs (Subt)

LEGO BATMAN LA

PELÍCULA (3D):

ANIMACION, (ATP)

20:40hs (Cast)

LEGO BATMAN LA

PELÍCULA (2D):

ANIMACION, (ATP)

16:20hs (Cast) 18:30hs (Cast)

ROCK DOG (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)

16:15hs (Cast) 18:20hs (Cast)

LA RAZÓN DE ESTAR

CONTIGO (2D):

DRAMA , COMEDIA (ATP)

20:25 (Cast)

LA CURA SINIESTRA (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS) 22:00

(Subt)

JONH WICK (2D):

SUSPENSO (+16 AÑOS)

22:30 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACION, (ATP)

16:20 (Cast) 18:35hs (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS

MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)

17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20

(Subt)

HÍPER LIBERTAD

LEGO BATMAN: LA

PELICULA 2D ATP

CASTELLANO 18:00 - (TODOS LOS

DIAS)

LA CURA SINIESTRA 2D

APTA 16 AÑOS ESTRENO

(CATELLANO)

22:20 (TODOS LOS DÍAS)

MOANA, UN MAR DE

AVENTURAS 2D ATP

(CASTELLANO) 17:40 - 20:00 -

(TODOS LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13

CON RESERVA ESTRENO

(CASTELLANO)

20:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:15

CINCUENTA SOMBRAS

MÁS OSCURAS 2D 16 años

c/reserva (CASTELLANO) - 20:10 -

22:50 (TODOS LOS DÍAS)