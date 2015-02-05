CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Febrero 2017
A LAS 23.00 CASO CERRADO, SIN CENSURA
Por El Liberal
18/02/2017 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 NICK JR.
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 NICK JR. (CONTINÚA)
12.30 MINI CAMPEONES 2
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
16.00 CINE. BLINDADO
18.00 CINE. EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA
20.30 CASADOS CON HIJOS
22.00 TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 CASADOS CON HIJOS
23.00 CASO CERRADO, SIN
CENSURA
00.15 GRAVEDAD ZERO
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 AYER NOMÁS
CANAL 9
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 LA ROSA DE GUADALUPE
17.00 ALERTA COBRA
18.00 COMBATE
22.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 DE AQUÍ, DE ALLÁ
19.00 AMBIENTE Y MEDIO
20.00 EL MENTOR
EL TRECE
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 COMO ANILLO AL DEDO
CANAL 14
12.30 EL ELEGIDO DEL VERANO
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.30 ZAPAZAPA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PAÍS DE LA VIDALA
19.00 EN ARMONÍA
19.30 BÁSQUET POR EL 14
QUIMSA VS. LA UNIÓN
21.30 CICLOS DE COLECCIÓN EL
PAZ MARTINEZ
22.00 RECORDANDO
23.30 EL CLÁSICO ESTUDIANTES
VS. DEPORTIVO DORA
CANAL 4
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
PELÍCULAS
CINEMAX
02.20 EFECTOS PERSONALES
04.38 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. FE Y
ALEGRÍA- CARACAS
04.57 MOBY DICK
07.32 PENÉLOPE
09.24 NUEVAMENTE AMOR
11.30 NO ME QUITES A MI NOVIO
13.53 ¿SOLO AMIGOS?
15.52 LAS TORTUGAS NINJA
17.30 BOY 7. SIN IDENTIDAD
19.20 LOS JUEGOS DEL HAMBRE
22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
00.24 SOLDADO UNIVERSAL. LA ÚLTIMA BATALLA
TCM
01.25 GUERRERO ROJO, EL
05.00 ALF (TEMPORADA 3)
05.30 ALF (TEMPORADA 3)
07.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.00 SINTONÍA DE AMOR
11.00 ALF (TEMPORADA 3)
11.30 ALF (TEMPORADA 3)
12.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
13.00 DOCE DEL PATÍBULO
16.35 GUERRERO ROJO, EL
18.25 JERRY MAGUIRE
21.00 INFIERNO ROJO
23.15 RESPLANDOR, EL
TNT
05.28 TNT BUZZ
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.29 EL HOMBRE PERFECTO
08.21 ARGO
10.25 DONKEY XOTE
12.04 LOS PITUFOS 2
13.54 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA
15.55 LA ESTAFA MAESTRA
17.55 IRON MAN 3
20.18 CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN
22.00 CORAZÓN DE TINTA
23.57 6 BALAS
01.58 DESPEDIDA DE SOLTERA
SPACE
04.15 EL BEBÉ DEL INFIERNO
06.00 PELEADOR CALLEJERO
07.30 HALO 4. ADELANTE HASTA EL AMANECER
09.03 HIGHLANDER. EL ÚLTIMO INMORTAL
11.12 COLD WAR
12.55 VEHÍCULO 19
14.28 CELULAR
15.58 EL EXORCISMO DE EMILY ROSE
18.13 LA APARICIÓN
19.49 47 RONIN. LA LEYENDA DEL SAMURAI
22.00 OPERACIÓN ZODIACO
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 CHICAGO FIRE
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
11.00 DR. HOUSE
12.00 DR. HOUSE
13.10 SERENITY
15.30 GUERRA MUNDIAL Z
17.50 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN
21.00 KICK-ASS. UN SUPERHÉROE SIN SUPERPODERES
23.20 KICK-ASS 2. CON UN PAR
01.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
02.25 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
A DÓNDE IR
LA ESQUINA DEL
RECUERDO
HOY, A PARTIR DE LAS 23,
ACTUARÁN EL GRUPO TERNURA Y
ÁNGELA.
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) Nº 1807)
HOY, A LAS 23, ACTUARÁ EL
DÚO SIRENAS, INTEGRADO POR
VERÓNICA SARDAÑA Y VALERIA
NASSIF.
FERIA ARTESANAL
Y PRODUCTIVA
DE UPIANITA
HOY, DE 18 A 24, SE PRESENTARÁN
LAS SACHA GUITARRAS
ATAMISQUEÑAS Y EDITH CORPOS.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
HOY, A PARTIR DE LAS 22.30,
OMAR “EL HALCÓN” MARTÍNEZ,
SONKOY BANDEÑO Y MÓSOJ
ÑAUPA.
SIXTO BAR
(BELGRANO (S) Nº 1990
HOY, A PARTIR DE LAS 23, PABLO
CARABAJAL PRESENTARÁ “LA
MÚSICA Y LA DANZA, RITUAL DE
MI PUEBLO”.
EXPLANADA MUNICIPALIDAD
DE SANTIAGO
HOY, A LAS 21.30, HOMENAJE A
LOS BEATLES CON ACTUACIONES
DE MÚSICOS SANTIAGUEÑOS.
CINES
SUNSTAR
MOANA (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
17/02 -17:30hs (Cast) 20:00hs (Cast)
LA GRAN MURALLA (3D):
Suspenso (+163años)
22:50hs (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
Terror . (13 años)
22:30hs (Subt)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (3D):
ANIMACION, (ATP)
20:40hs (Cast)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACION, (ATP)
16:20hs (Cast) 18:30hs (Cast)
ROCK DOG (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (+ 13 años)
16:15hs (Cast) 18:20hs (Cast)
LA RAZÓN DE ESTAR
CONTIGO (2D):
DRAMA , COMEDIA (ATP)
20:25 (Cast)
LA CURA SINIESTRA (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS) 22:00
(Subt)
JONH WICK (2D):
SUSPENSO (+16 AÑOS)
22:30 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACION, (ATP)
16:20 (Cast) 18:35hs (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE , DRAMA (+ 13 AÑOS)
17:25 (Cast) 19:55 (Subt) 22:20
(Subt)
HÍPER LIBERTAD
LEGO BATMAN: LA
PELICULA 2D ATP
CASTELLANO 18:00 - (TODOS LOS
DIAS)
LA CURA SINIESTRA 2D
APTA 16 AÑOS ESTRENO
(CATELLANO)
22:20 (TODOS LOS DÍAS)
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 2D ATP
(CASTELLANO) 17:40 - 20:00 -
(TODOS LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13
CON RESERVA ESTRENO
(CASTELLANO)
20:30- 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:15
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS 2D 16 años
c/reserva (CASTELLANO) - 20:10 -
22:50 (TODOS LOS DÍAS)