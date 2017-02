18/02/2017 - ¡Buen día! No hay amor sin celos. Esta rotunda afirmación la escucha usted a cada rato. Y están las “consejeras” que sugieren desconfiar de un marido que no sea celoso de su mujer. Lenclós llegó a escribir que “las mujeres aborrecen a quien no aman, pero les desagradaría que el hombre a quien aman no tuviese celos”. No estoy tan seguro de que los celos sean una componente indispensable del amor. Es más: me inclino a pensar que los celos reflejan más bien una falta de madurez en quien los cultiva (desde luego, esto vale cuando la otra parte no da “motivos” para que ellos surjan...). Esta falta de madurez suele expresarse en una profunda inseguridad emocional. Entre personas adultas (es distinto, a su medida, el caso de niños, adolescentes y jóvenes) puede haber amor con celos, amor sin celos y celos sin amor. Para limitarnos al primer caso, el amor con celos, se trata de un amor que todavía no ha crecido o se encuentra en franco subdesarrollo. Y hasta llega a ser verdad lo escrito por La Rochefoucauld: “Hay en los celos más amor propio que amor”. Porque, efectivamente, la persona celosa se deja impresionar más por el vacío que siente, que por el bien de la persona amada. Ra z ó n t e n í a p u e s Amiel cuando decía: “Los celos son una cosa terrible: se parecen al amor aunque son todo lo contrario”. ¿Quiénes son más celosos: los hombres o las mujeres? Las mujeres, por supuesto... dicen los hombres. Digamos que, en general, los celos en las mujeres se dan con mayor frecuencia; pero cuando un hombre es celoso..., bueno, vale por los celos de diez mujeres. Sobre todo cuando el propio varón es infiel, porque entonces ve infidelidades en su mujer hasta cuando se lava los dientes. Se aplica el viejo dicho: “Cuando el ladrón es ladrón...”. Le dejo para el final una aguda observación escrita por quien de celos y amores entendía bastante: “Son celos cierto temor / tan delgado y tan sutil, / que si no fuera tan vil, / pudiera llamarse amor”. (Lope de Vega).