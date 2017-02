Héctor "Tito" Canteros, agredido a la salida de un boliche

Fotos EN PROBLEMAS. El volante del "Fortín" pidió disculpas por lo sucedido.

18/02/2017 -

El futbolista de Vélez Sarsfield Héctor "Tito" Canteros fue agredido ayer a la madrugada durante una gresca que se produjo en la disco Ink, en el barrio porteño de Palermo.

El mediocampista, de 27 años, había asistido al local bailable con un grupo de amigos y quedó involucrado en una pelea generalizada que comenzó en el interior y se extendió luego a lo largo de la calle Niceto Vega por motivos desconocidos.

Uno de los acompañantes del ex futbolista del seleccionado argentino fue atendido por el SAME y trasladado al Hospital Fernández.

Canteros, que terminó con manchas de sangre en sus manos y en el pantalón, dialogó con la policía en el lugar de los hechos y más tarde se retiró a bordo de su camioneta blanca.

Según testigos, la pelea fue protagonizada por unas quince personas y dejó como saldo tres detenidos en la comisaría 29.

Canteros, por una "sobrecarga muscular", fue desafectado de la nómina de convocados que viajaron ayer a Rosario, de cara al amistoso que hoy se jugará ante Central en el estadio Gigante de Arroyito.

Canteros aclaró ayer que le pegaron de "atrás" en la salida de un boliche cuando se metió a "separar" a un amigo y además le pidió disculpas a la gente del club. "Me metí a separar a un amigo y me pegaron desde atrás. El estaba con otro auto. Yo me estaba por ir y cuando vi la discusión frené. Se generó todo afuera, adentro no había habido problemas con nadie. No sé por qué se la agarraron con mi amigo", detalló en diálogo con radio Continental.

"Los hinchas de Vélez tienen todo el derecho de estar enojados por lo sucedido. Asumo toda la responsabilidad. Si te gusta lo dulce, bancate lo amargo. Quiero pedir disculpas por lo que pasó, estoy muy arrepentido. Tengo que ser hombre para enfrentar todas las críticas que vienen", afirmó. Además, el volante aseguró que tuvo una reunión con el entrenador Omar De Felippe y adelantó que el lunes hará lo mismo con sus compañeros del plantel. "Este fin de semana no tengo actividad. Venía de una sobrecarga, así que vuelvo a entrenar el lunes", avisó. Finalmente, Canteros bromeó sobre su situación amorosa y dijo: "Ahora en casa tengo un lío bárbaro por haber salido".