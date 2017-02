Viralizan video hot de Virginia Gallardo tras bambalinas

Fotos VIDEO. Las imágenes de la joven rápidamente se propagaron a través de las redes sociales.

18/02/2017 -

Virginia Gallardo vivió una semana bastante agitada y nuevamente fue el centro de la farándula argentina. El otro día, en pleno vivo, levantó los brazos y se le vieron las lolas. No se puso corpiño y su blooper estuvo en boca de todos. Pero hay más: un empleado del Teatro del Sol 2 la filmó completamente desnuda mientras se cambiaba entre bambalinas. El responsable de grabarla tenía un lugar privilegiado y no dejó pasar la oportunidad. En el video se puede observar a la actriz quitándose su vestido y poniéndose otra ropa. Se le ve todo. Eligió un asistente de confianza para que la ayude a cambiarse y sin embargo alguien le jugó sucio. El video comenzó a viralizarse rápidamente por WhatsApp y ya lo vieron miles de personas. Al cierre de esta edición, Virginia no dijo nada al respecto, pero la bronca debe estar a flor de piel. Seguramente hará hasta lo imposible para que aparezca el responsable de violar su intimidad. Mientras tanto, tiene que salir a dar su mejor cara en la obra "Sálvese quien pueda", que es todo un éxito en Villa Carlos Paz.