Se viene el segundo capítulo

Fotos ATRACCIÓN. Hoy habrá partidos interesantes.

18/02/2017 -

Esta tarde se jugará la segunda fecha del Torneo de Verano denominado "O’ Globo Megacotillón", que se disputa en el Complejo de El Potrerito.

Este certamen sirve como preparación para el Torneo Apertura que arrancará en marzo.

El programa de hoy es:

Cancha 1: 14.50, La Alvarado vs. Sacachispas; 15.55, Villa Las Delicias vs. La JP del 7C; 17.20, Fecha vs. Quilmes y 18.40, Corte de Miércoles vs. Messina. Cancha 4: 15.45, Los Pibes vs. Coesa; 17.10, Los Coyotes vs. Pel. Nano y 18.25, Tar Tec vs. O’ Globo Megacotillón. Cancha 5: 15.45, Ferretera Pecce vs. Imprenta Leo; 17.10, La Andes vs. Nápoli y 18.25, Real Madrid vs. Cacheteao con Coca.

Cancha 7: 15.45, Los Amigos vs. Málaga; 17.10, Bayer Múnich vs. Taller Tévez y 18.25, Sara Mañu vs. Bº Juramento. Cancha 8: 15.45, R Hogar vs. Niupi; 17.10, Atlético Smata vs. Peka FC y 18.25, Warriors vs. Tiendas Tukys. Cancha 9: 15, El Puente vs. 11-14; 17, Quilmes vs. Kinesiólogos y 18.20, Lar vs. Villa Alem.