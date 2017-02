Otra cartelera atractiva tendrá la Liga Lipaf

18/02/2017 -

La nueva Liga Lipaf hará disputar esta tarde una nueva fecha de su Torneo de Verano, en los horarios de 18 y 19. El programa es el que se detalla a continuación:

En Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. Halcones (L) y Gremio Judicial vs. Arquitectos (50). En Pami: A. Bancaria vs. Piquito (L) y A. Bancaria vs. Tribunales (40). En Copse: Copse vs. El Deport (L) y Copse vs. Atsa (45). En Pichones 1: Lex Doctor vs. Abogados Cat (L) y AM Fierro vs. Abogados Topos (L). En Pichones 2: Colón vs. Castelli (L) y Amigos de Acuña vs. Iosep (50). En Belgrano Pujio: Malcriados vs. La Estafeta (L) y M. Banda vs. Clodomira (40). En River Pujio: Sarmiento vs. El Paraíso (45) y M. Dorrego vs. Britchs (40). En Agroquímico: Agroquímicos vs. B. Sofía (L) y Agroquímicos vs. Pami (50). En Mutual Rentas: A. Termas vs. Telefónicos (45) y Dr. Obrero vs. Abogados (50). En Luz y Fuerza: 19, El Deport vs. Ucse (40). En Potrerito: La Reserva vs. Met. Dorrego (L) y Odontólogos vs. Farmacéuticos (40). En La Dársena: El Paraíso vs. Estudio Azar (40) y Jovenes Abogados vs. Arquitectos (L). En San Esteban: San Nicolás vs. San Esteban (45) y Mandrake vs. Ingenieros (50). En Clodomira: Clodomira vs. Rojas Muebles (45) y Fuca vs. Omina (50).