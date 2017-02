Bonafini y Carlotto avalaron su designación

18/02/2017 -

Las dos principales organizaciones defensoras de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, apoyaron en su momento la designación al frente del Ejército del general César Milani.

Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, fue una ferviente defensora del ex jefe militar y cuando Milani fue cuestionado ante la Justicia declaró: "Cuando creo en alguien, voy a defender a esa persona hasta que esté presa. Mientras tanto, no voy a cambiar mi opinión". En tanto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo que "este hombre está denunciado y hay que probar si es cierto, mientras tanto rige una consigna que no es mía: ‘Todo ciudadano es inocente hasta que se demuestre lo contrario".

Diferente postura tuvo la titular de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortinas, quien transmitió su "satisfacción" por la detención y consideró que se trata de "un día especial y emblemático", al tiempo que dijo esperar "que siga preso". Consideró que "desde luego en muchos casos hubo impunidad", al no haber sido detenido Milani durante la gestión kirchnerista.