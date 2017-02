El "Puma" Comán combate para la TV

Fotos EMBAJADOR. Fernando Comán y su entrenador Cirilo Saganías se mostraron optimistas de cara al combate de esta noche.

Fernando "El Puma" Comán se presentará esta noche en la ciudad de Mar de Ajó para enfrentar a Gustavo Lemos, de Tres Arroyos, en un combate que se será televisado en directo por la señal de cable TyC Sports, que corresponde al Canal 17 de TIC.

La pelea, a 6 rounds, será el semifondo de una velada en la que el tucumano Diego "Profeta" Ruiz irá en busca del título Latino del Consejo Mundial de Boxeo frente al bonaerense Luque Castillo.

Ayer, en la ceremonia de pesaje que se realizó en la playa, el santiagueño acusó 61,400 kilogramos, mientras que su rival llegó a los 61,200.

Fernando Comán y su entrenador, Cirilo Saganías, están instalados en la ciudad de San Bernardo, distante 4 kilómetros de Mar de Ajó.

El "Puma" habló con EL LIBERAL. "Me siento muy bien, estoy bien entrenado. He dado muy bien el peso y estoy contento que me haya convocado TyC Sports. Todos dicen que me va a ganar, pero no es ningún cuco", declaró entusiasmado.

El pugilista santiagueño aprovechó el diálogo con EL LIBERAL para enviarles un mensaje a su familia y a sus amigos. "A ellos les diría que mañana voy a llevar el triunfo para Santiago, voy a ganar. Me gustaría ganar por nocaut", tiró.

Por su parte, Cirilo Saganías explicó: "Es una pelea difícil porque es un invicto que lo van llevando despacito. Fernando está bien, tranquilo. En los primeros minutos vamos a ver qué hace el rival, porque es la primera vez que Fernando pelea a 6 rounds".

La pelea entre Comán y Lemos comenzará a las 23.30 aproximadamente, pero todo dependerá de que las preliminares no se extiendan más de lo previsto.

Comán tiene 7 peleas, 4 triunfos y tres derrotas, mientras que Lemos se mantiene invicto en 6 presentaciones.