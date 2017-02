Nuevo cambio de horario en la Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs

Fotos LO QUE VIENE. El martes continuará la inscripción de equipos

18/02/2017 -

Desde esta tarde regirá el nuevo horario de las 17, con 30 minutos de tolerancia, para el primer partido del Torneo de Verano que organiza la UFVA. El programa es el que se detalla a continuación.

En Nuevo Banco: Stylo Gráfico vs. Mojones (C45) y Los Pitufos vs. Panif. Lola (C50). En Mistol: La Fusión vs. Corvel (C40) y Facheritos vs. Vet. Estudiantes (C50). En Dársena: Racing vs. O. Molinari (C45) y Racing vs. Sarmiento (C50). En Villa Borges: 18, Villa Borges vs. Feria de Newbery (C50). En Estrella Roja: Cheetes Ramón vs. Agua y Energía (C45) y Colectiveros vs. 4ª Pasaje (C50). En Estudiantes de Maco: Bº Sarmiento vs. Pasaje 21 (C40) y Bº Sarmiento vs. La Rifa de Alberto (C45). En Suboficiales: Los Peregrinos vs. Bº Tradición (C40) y Pasaje 21 vs. Calle 14 (C45). En Central Norte: Estación La Curva vs. Villa Borges (C40) y Rec. Hídricos vs. Uta (C50). En Villa Tranquila: Ferretería Pece vs. Los Amigos (C40) y Villa Tranquila vs. Desp. Las Mellis (C50). En Independiente Deán: 18, Independiente vs. Refi Shop (C50). En San Lorenzo: 18, Tinglados Manuel vs. Def. Antilo (C50).