Fotos Estiman que las ventas de 0 Km crecerán entre un 10 y un 15%

18/02/2017 -

Las proyecciones de la empresa Volkswagen para el año 2017 en el mercado automotor argentino indican que sería posible llegar a ventas totales por 800.000, según expresó el presidente de la empresa, Pablo Di Si, en una entrevista con Télam. "Las ventas de 0 km van a aumentar entre un 10 y un 15% este año, por lo que estimamos que van a estar por encima de las 800.000 unidades", proyectó Pablo Di Si, presidente de Volkswagen Argentina y adelantó que la compañía ya tiene definido el modelo que se fabricará próximamente en la planta bonaerense de General Pacheco. Con respecto a las 93.000 unidades patentadas del último mes de enero en el mercado automotor argentino, Di Si consideró que "ese fue un fenómeno estacional, ya que había operaciones comerciales pendientes del diciembre de 2016’. ‘Pero febrero también viene muy bien en cuanto a las ventas. Por ahora, las terminales van a seguir con los descuentos y las bonificaciones para comprar 0 km. Es normal que el mercado ofrezca descuentos, pero éstos no pueden ser descabellados. Y en algún momento del año pasado hubo algunos descuentos que fueron descabellados", evaluó el directivo. ‘El año pasado, las terminales produjeron un 10% menos de vehículos que en 2015. Y eso nos pegó fuerte como industria. Este año, los índices van a ser similares a los de 2016 porque el mercado de Brasil no termina de ponerse en marcha", añadió. Consultado sobre las reuniones que las automotrices mantuvieron las últimas semanas con funcionarios del Ministerio de Producción de la Nación, el CEO de VW aclaró que "el gobierno está intentando corregir las variables macroeconómicas porque, con la inflación que tuvimos en 2016, seguimos con problemas de competitividad en la cadena de valor. De todas formas, todas las terminales están haciendo planes para exportar a otros mercados". Agregó que "el plan de inversión de u$s 100 millones anunciado el año pasado para las plantas de Córdoba y General Pacheco se está llevando a cabo de manera gradual. Lo nuevo es que ya encontramos el vehículo indicado para producir en la Argentina para toda la región dentro del segmento de autos y comerciales livianos. Esto significará un fuerte inversión para nuestra planta de General Pacheco", puntualizó. Aunque el directivo no aclaró qué tipo de modelo se fabricará, trascendió que podría ser la nueva VW Caddy, que se produce actualmente en Europa, en versiones de furgón y de pasajeros.