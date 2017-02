Acusado del crimen de modelo santiagueña dijo que murió en juego sexual

Fotos VÍCTIMA. Tras las pericias al celular de Lorena, se determinó que el militar fue la última persona que la vio viva.

Félix Daza Cabeza, el militar y presunto asesino de la joven santiagueña Lorena Mazzeo (34), detenido en enero por su posible relación con la muerte -ocurrida en octubre- de la joven santiagueña Lorena Mazzeo, declaró ‘a petición propia’ ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de la localidad española de Puerto del Rosario, en las Islas Canarias.

‘Fue un accidente. El juego consistía en que ella se enrollaba la manguera de la ducha en el cuello, y tener sexo mientras corría el agua’, expresó ante la jueza Ana Moreno Valenciano, para justificar su participación en los hechos que acabaron con la vida de la mujer.

Félix se encuentra en la prisión de Tahiche acusado de un delito de homicidio tras su detención el pasado 10 de enero.

Los hechos se remontan a finales del pasado mes de octubre cuando Lorena apareció muerta en su domicilio.

Su cuerpo fue localizado por los bomberos en el interior de la bañera, con el cordón de la ducha en el cuello y sin signos exteriores de violencia.

Tras el descifrado de las llamadas y mensajes de los móviles de Lorena, los agentes pudieron determinar que la última persona que estuvo con Lorena antes de su muerte fue el militar.

Tras tenerlo controlado durante un tiempo y descubrir nuevas pistas, casi dos meses después de la fecha del homicidio fue detenido.

En su intervención, el militar señaló que no fue a la Policía por miedo. ‘Cuando observé que ella no respiraba, me dio miedo, me asusté y me angustié. Ella se resbaló y se dio un golpe contra la esquina de la bañera’. Además, indicó, que ‘me llevé la ropa interior de la cama por el ADN, tenía mucho miedo’.