Pivotto: "El fútbol es el protagonista de la serie, es el fútbol mejor filmado en ficción"

18/02/2017 -

Sebastián Pivotto elogió la forma de trabajar de una productora major a nivel mundial al señalar que "tuvimos mucho tiempo de preproducción, desde la génesis de los libros hasta la creación de la pelota de fútbol y las camisetas. Todo ese proceso llevó un año entero". Pivotto aclaró que "el fútbol es eje de Once, no es una excusa o un recurso, el fútbol siempre es lo mejor de la serie, lo más real. No quisimos nada fantástico, nada falso, nada de comedia, que pudiera dejar al fútbol en un segundo plano. El fútbol es el protagonista de la serie, es el fútbol mejor filmado en ficción". Pivotto dijo que el cine y la tele tienen una "deuda con el fútbol ya que lo filmado es muy inverosímil, muy ficcionado, las gambetas son rarísimas. En Once decidimos cambiar eso, por eso buscamos a chicos futbolistas, juveniles, o acróbatas de la pelota y tomaron un curso de coaching de actuación".