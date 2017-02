El día que el humorista fue acusado por una ex por violencia de género

18/02/2017 -

Sushi, helado y mimos. Ese fue el combo de la última noche que "Leo" Rosenwasser (61) y Valeria Dolhagaray (39) pasaron juntos. Después del postre, él le dijo a ella que se sentía mal y que iba al baño. Allí se desplomó y falleció.

La historia entre Leo y Valeria había empezado hace no mucho. Él estaba enamoradísimo y ella también. Se habían comprometido. Leo hablaba de "segundas oportunidades". Todo estaba bien hasta que apareció el escándalo con Raquel Bermúdez en escena, que mostró a Leo desencajado, insultando a su ex mujer y lo dejó en un lugar muy feo, incluso fue acusado por violencia de género.

"Inexplicable ...desgarrador ...dolor infinito...Pero nuestro compromiso del "te amo para siempre" es para siempre mi amor. Aunque ya no me lo digas, cada mañana al despertar ni cada noche antes de dormir...Sos el hombre que más me cuidó...el que me volvió a hacer sentir viva ....volver a enamorarme....a tener proyectos y volver a reír", escribió Valeria en su cuenta personal de Instagram.

Dolor

En tanto, varios de sus colegas y amigos expresaron su dolor a través de Twitter.

"No puedo creer lo de Leo. Que en paz descanse", escribió Alvaro "Waldo" Navia. "Gracias por brindarnos tantos lindos momentos querido Leo. Q.E.P.D.", escribió Campi. Mariano Iúdica, con asombro, señaló que la muerte de Rosenwasser le parecía "increíble". ‘Que en paz descanses’, añadió.