Una de las denunciantes de Milani relató cómo eran los procedimientos

Fotos Matta dio detalles de su calvario.

Hoy 09:48 -

Verónica Matta es una de las mujeres que denunció a César Milani luego de su detención, contó una vez más cómo fue el horror que le tocó vivir cuando fue secuestrada en el año 1976.

"Yo tenía 17 años, cursaba la secundaria, era delegada y participaba en las acciones sociales de la escuela. Un día me despertó mi papá y un grupo de tareas me vino a buscar a mi casa. Eran efectivos de la Policía Federal y había un militar que se destacaba del resto. Después lo volví a ver en los interrogatorios", detalló.

Luego continuó con su relato: "Yo estaba atemorizada. Una noche llegan a buscarme. Estaba durmiendo, me viene a despertar mi padre, que era abogado. Bajo a la sala y me encuentro con personal uniformado, después me entero que eran de la Policía Federal, todos armados, y un único militar".

Consultada sobre los interrogatorios, Matta dijo que reconoció a Milani. "En los interrogatorios estaba vendada. Cuando me levantan la venda reconozco a la misma persona que había visto en mi casa".

"A mí me corre por la columna vertebral un fuego cuando reconozco su rostro. Con eso me vinieron los recuerdos, como fotos. Todo eso está en la Justicia, no hay nada que no esté en la causa", sentenció angustiada.

César Milani, ex jefe del Ejército kirchnerista, fue detenido ayer en Tucumán, acusado por los secuestros de Pedro Adán Olivera y de su hijo Ramón Alfredo Olivera, y de Verónica Matta, todos ocurridos en la capital de La Rioja durante la última dictadura militar.