Sólo 3 modelos de autos 0 km y en las versiones básicas valen menos de $ 200.000

Hoy 22:09 -

Actualmente, sólo tres modelos de automóviles 0 kilómetro y en las versiones básicas valen menos de $ 200.000, según surge de los valores orientativos que publica en forma periódica la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Si bien cada persona elige según sus necesidades y gustos, el bolsillo juega un papel muy importante en la decisión de comprar un vehículo nuevo.

Sin lugar a dudas, las fuertes promociones y ofertas de las empresas durante 2016 dieron sus frutos, ya que las ventas tuvieron un crecimiento. En Santiago del Estero, se patentaron 8.718 unidades nuevas, un interesante incremento del 14,3%. El desafío es mantener ese crecimiento este año, en donde enero dio una muy buena noticia: el número de operaciones creció 51,4% en la provincia (1.251 contra 826 del mismo mes de 2016).

Precios

Los valores son los que se publican en la página oficial de Acara. Cabe aclarar que estos precios “son de lista, por lo que hay que tener en claro que, en muchos casos, hay bonificaciones y descuentos, lo que depende de los modelos y el stock con que cuente cada marca”.

Como característica general, los vehículos “económicos” son de motor chico y dimensiones reducidas. En algunos casos, los precios son bajos debido a que las automotrices están próximas a lanzar una nueva versión.

El más barato es el Clio Mio de Renault, que se ofrece a $ 159.000. De tres puertas y un motor 1.2, sólo está disponible en ese valor la versión Work, ya que las restantes opciones van desde los $ 205.200 hasta los $ 227.600.

En el segundo lugar del ranking se ubica el Fiat Uno Cargo 1.4 Evo, con un costo de $ 168.000 en la única versión disponible para 2017. El podio y cerrando los automóviles con un valor por debajo de $ 200.000 lo completa el Volkswagen Up, en su versión 1.0 Take Up! AA (75 cv) 3 puertas, a $ 183.200, aunque según el equipamiento puede valer más de $ 247.000.

Para los usuarios que buscan precio, hay unidades que se ubican por encima de los $ 200.000, pero por debajo de los $ 220.000. Se destacan: Volkswagen Gol Trend (versión 1.6 MSI 3 puertas serie, 101 cv, L17), a $ 201.600; Fiat Mobi 1.0 Easy (75 cv) a $ 204.300; Nissan March 1.6 Active (107 cv) 5 puertas hecho en Brasil a $ 205.000; Chery QQ 1.1 N Light Security 68 cv 5 puertas a $ 206.100; Renault Sandero (II - 1.6 8v Authentique, 85 cv) a $ 209.800; Chevrolet Onix (1.4 8v Joy LS MT, 98 cv) a $ 212.000 y Renault Logan (versión II - 1.6 8v. Authentique, 85 cv, L. 14) a $ 218.100

Otros vehículos con versiones por debajo de los $ 250 mil son: Chevrolet Prisma ($ 222.000), Fiat Palio Fire 5 puertas ($ 227.100), Ford Ka 1.5 S 5 puertas (230.500), Peugeot Partner 1.4 N L. 10 (230.900), Renault Kangoo Furgón (234.700), Toyota Etios 1.5 X 6 MT 4 puertas (242.300), Citröen Berlingo 1.4i N L. 14 (245.500), y Nissan Versa 1.6 Sesnse 4 puertas hecho en Brasil ($ 247.900).