Fotos Niegan dichos de Daza y afirman que Lorena Mazzeo no murió por un juego sexual

19/02/2017 -

Tras la declaración de Félix Daza Cabeza, quien aseguró ante la Justicia española que Lorena -la modelo santiagueña asesinada en enero- falleció a raíz de un juego sexual, los investigadores sostienen que no sería así. Según publica en su sitio digital el diario LaProvincia.es Mazzeo Oliveira no falleció como consecuencia de la constricción del cuello por el uso de la manguera de la ducha. Esta conclusión se basa en que el cadáver de la víctima no tenía signos vitales en las arterias carótidas. El resultado de la autopsia reveló que la mujer murió por asfixia. Sin embargo, la ausencia de lesiones llamó poderosamente la atención no solo a los forenses sino a los propios agentes de policía. El detenido por la presunta muerte de la mujer, que se encuentra en prisión por un presunto delito de homicidio, declaró el pasado jueves ante la jueza que lleva el caso, que fue un accidente cuando ambos se encontraban en el interior de la bañera y Lorena le pidió que le enrollara la manguera de la ducha en el cuello. En idénticos términos se expresó su abogado, Julian de Martín Muñoz, que definió el suceso como un "desgraciado accidente".