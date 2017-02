Fotos López dijo que pudo terminar más adelante

El cordobés José María López, que culminó décimo en la tercera fecha del campeonato de la Fórmula E corrida ayer en Puerto Madero, dijo que pudo "haber llegado más adelante" y quizás entre los "cinco o seis primeros". El oriundo de Río III largó último porque no cumplió ni una vuelta en la clasificación. Pero dijo que por eso se va muy "conforme", que se sintió "muy bien" y hasta anduvo más rápido que los autos de adelante. "Tuve dos toques" confesó López, uno con Da Costa y Engel, y "luego del cambio de autos perdí tres puestos. No me explico por qué ya que habían salido tres autos que habían superado". Problema Finalmente López destacó que tuvo un problema con el software en el auto de recambio que le "cantaba" un problema de energía y le hizo perder mucho "tiempo", pero que en definitiva, sumó mas "experiencia" en este tipo de vehículos. "Pechito" López, de 33 años, corre su primera temporada en la categoría ecológica, a la que llegó impulsado por su tricampeonato por su tricampeonato en el Mundial de Autos de Turismo (WTCC). De todas maneras, el cordobés se fue conforme.