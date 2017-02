Fotos Racing le ganó un partidazo a Huracán

19/02/2017 -

Racing Club le ganó anoche a Huracán por 4-3, de local, en un partido amistoso donde se inauguró la nueva luminaria, pero sufrió la lesión de Lisandro López, su capitán, goleador y figura, que se perderá el debut en la Copa Sudamericana, el 1 de marzo, ante Rionegro Águilas de Colombia, en el Cilindro de Avellaneda. Los goles del equipo de Diego Cocca los marcaron justamente "Licha" López (31m. PT), Gustavo Bou (5m. y 7m. ST) y Brian Mansila (34m. ST); en tanto que Norberto Briasco (41m. PT), David Depetris (12m. ST) y Lucio Compagnucci (28m. ST) convirtieron para el visitante. Lisandro López, tras su gol, corrió a Lucas Villalba por la izquierda, se "clavó" en el campo de juego y sufrió una seria lesión en la rodilla derecha, aunque todavía no hay un parte médico oficial. El partido sirvió para estrenar la nueva luminaria (costó 750.000 dólares) y además para homenajear al técnico Claudio Úbeda y a los jugadores Brian Mansilla, Lautaro Martínez y Matías Zaracho por la clasificación para el Mundial Sub 20 de Corea del Sur 2017. También, en Racing, debutaron el zaguero central Marco Torsiglieri y el volante Marcelo Meli, y cumplió años Bou (27), la gran figura de la cancha. En tanto, a Huracán le sirvió como preparación de cara al debut en la Copa Sudamericana frente a Deportivo Anzoátegui, también el 1 de marzo. El primer tiempo tuvo un desarrollo bastante parejo, con un leve predominio de Racing, y ya en el segundo eso se profundizó con la soberbia actuación de Bou, más allá de que Huracán, con más corazón que fútbol, estuvo muy cerca de llevarse un empate. El lamento de Cocca El entrenador de Racing Club, Diego Cocca, lamentó la lesión del delantero Lisandro López, más allá del triunfo sobre Huracán de cara al debut del 1 de marzo frente a Rionegro Águilas de Colombia por la Copa Sudamericana de fútbol. "Es un motivo de alegría ganar, pero lamentamos la lesión de (Lisandro) López, un referente en este plantel. Esperemos que no sea nada grave", afirmó Cocca. "No sabemos si es seria o no la lesión. Estaba muy dolido en su rodilla derecha y son sensibles ese tipo de dolencias", agregó. Cocca, por último, consideró que su equipo jugó "un buen partido", se mostró "conforme", aunque no ocultó su malestar por la lesión de su emblema. Azconzábal El entrenador de Huracán, Juan Manuel Azconzábal, quien fue expulsado a los 34 minutos del primer tiempo, asumió que se ‘excedió y equivocó’ en un reclamo al cuarto árbitro, aunque aclaró que le pidió "disculpas" después de su reclamo fruto de la vorágine del partido. "Me excedí, me equivoqué y le pedí disculpas al cuarto árbitro. Son cosas del fútbol, no fue nada grave y está todo bien", explicó. "Más allá de la derrota, el balance es positivo. Siempre hay cosas para corregir, pero me voy muy conforme con algunos aspectos del juego", agregó.