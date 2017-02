Fotos Para Marcelo Gallardo, “de amistoso no tuvo nada”

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, remarcó que "de amistoso no tuvo nada" el partido que le ganaron el viernes por la noche a San Martín, en el desempate por penales (4-1), tras igualar 1-1 en el Estadio San Juan del Bicentenario. "De amistoso no tuvo nada", consideró Gallardo, al referirse a la intensidad con que plantearon el cotejo los verdinegros. "Se nos hacía difícil entrar", admitió el "Muñeco", en alusión a lo que les costó rescatar el 1- 1, el que logró el uruguayo Rodrigo Mora en casi la última jugada del tiempo regular, a pesar de que los locales desde los 9’ de la segunda parte jugaron con uno menos por la expulsión de Dening. "Vino el empate, lo buscamos", argumentó el director técnico de los Millonarios. También valoró Gallardo el regreso a la actividad del delantero Marcelo Larrondo, quien por fin jugó en el segundo tiempo luego de que por problemas de rodilla se viera postergado durante meses. "Hacía mucho tiempo que venía con problemas así que le va a venir bien para la confianza", sostuvo el conductor acerca del ex atacante de Rosario Central.