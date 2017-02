Fotos “Los organismos de DD.HH. no acompañaron a la familia Ledo”

El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, criticó que sus antecesores durante el kirchnerismo y las organizaciones de derechos humanos no hayan acompañado a familiares de desaparecidos que denunciaron al ex jefe del Ejército Cesar Milani . "¿La justicia tardó? Sí, es cierto. ¿Los organismos de derechos humanos no acompañaron a las familias de Agapito Ledo y Pedro Olivera? Sí, es cierto. ¿Los funcionarios de turno, la secretaría de Derechos Humanos no quisieron hacerse cargo de esta situación contra Milani? Sí, es cierto", afirmó. Avruj planteó que tanto la familia Ledo como Olivera fueron "muy maltratadas" por las agrupaciones de derechos humanos y reclamó un "serio análisis y replanteos" de esas entidades en el acompañamiento o no a esas victimas. En tanto, evaluó como "un paso adelante2 la detención del ex jefe de Ejército, ocurrida ayer en La Rioja luego de prestar declaración indagatoria en la causa que investiga el secuestro de dos personas durante la dictadura cívico militar. "Esta detención empieza a dar respuestas a la familia Olivera y a la familia Ledo, que fueron maltratadas por organismos de DD.HH.", dijo por radio Mitre el primer funcionario que se pronuncia acerca de la detención de Milani por el secuestro y torturas a Pedro Olivera y el secuestro de su hijo Ramón, ocurrido en 1977 cuando el general retirado estaba al frente del Batallón de Ingenieros de Construcción 141. Avruj objetó la lentitud en los juicios de lesa humanidad y remarcó que para el gobierno "son política de Estado". El funcionario rechazó las especulaciones políticas en torno a que la detención de Milani llegó justo en una semana complicada para el Gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, Avruj subrayó que el lunes la Secretaría a su mando se había presentado en los tribunales de Tucumán para constituirse como querellante en el caso Ledo.