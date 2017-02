Fotos “Si tiene algo que ver con la dictadura le tendrá que caer todo el peso de la ley”

La vicepresidenta Gabriela Michetti afirmó que la detención del ex jefe del Ejército César Milani por delitos de lesa humanidad revela "muchas cosas que son hipócritas" del kirchnerismo y los organismos de derechos humanos y remarcó que "quien tengan que ver algo con la dictadura tendrá que tener todo la fuerza y el peso de la ley". Consultada sobre la decisión de la Justicia de detener al militar por secuestros y torturas durante la última dictadura, Michetti afirmó que están "muy mancomunados con el Gobierno en no meternos con temas que tienen que ver con los judicial", dijo. Ante la pregunta sobre si entonces cree que la detención del jefe del Ejército "termina con cierta hipocresía", respondió: "Yo creo que sí, nos tiene que ayudar a mirar las cosas con los mismos ojos porque si no estamos haciendo para algunos una cosas y para otros otra. Quien tenga algo que ver con la dictadura le tendrá que caer todo el peso de la ley para que se conozca qué hizo y tenga la condena necesaria", completó.