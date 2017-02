Fotos Polémico audio de Massa en el que pide a militantes que “salgan a tuitear que Macri recorta igual que De la Rúa”

19/02/2017 -

Una polémica se armó en torno a un audio, que circula en las redes sociales, en el que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ordena a miembros de su fuerza que "salgan a tuitear" contra el presidente Mauricio Macri vinculándolo con el ex presidente Fernando De la Rúa, a propósito de la iniciativa del Gobierno, que luego fue anulada, que modificaba el monto jubilatorio. "Ya salgan con el hashtag que están los diputados... no a la rebaja de las jubilaciones... tuiteando Macri recorta igual que De la Rúa", dice el audio. Desde el Frente Renovador explicaron que se trata de "una conversación privada con un militante joven del espacio político de Massa, tras enterarse en el Congreso que habían recortado las jubilaciones". "El audio es de Massa, recordando el recorte que le hicieron Cavallo y De la Rúa del 13 por ciento a los jubilados, mostrando la insensibilidad este Gobierno", señalaron. Además, denunciaron que "el Gobierno esta haciendo espionaje político" con Massa. "Nosotros no pagamos trolls. Hablamos con nuestros compañeros, para contarles lo que estamos haciendo", aseguró la diputada del FR, Liliana Schwindt.