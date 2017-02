Fotos “Antes, los errores los escondían hasta que chocaban los trenes y se morían 50 personas”

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio dijo que los cambios de acción "se desnudan más que en el pasado" y criticó implícitamente al kirchnerismo por lo ocurrido en la tragedia de Once. El ministro reivindicó la gestión del Gobierno y criticó al kirchnerismo: "Antes, los errores los escondían, hasta que chocaban los trenes y se morían 50 personas, y ahí salían a la luz".El titular de la cartera política dijo así que los errores o cambios de acción de la actual administración, sobre los cuales disertó días atrás el presidente Mauricio Macri en Casa Rosada. "En este Gobierno, los errores se magnifican por nuestra debilidad política de origen. Cualquiera de estas cuestiones, en un gobierno con mayoría en ambas cámaras, con un Congreso que funcione como una escribanía, con fiscales al servicio del Poder Ejecutivo, y no como ocurre en el presente, se hubieran disimulado muchísimo", opinó Frigerio. El ministro se refirió así a los casos del acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, y del cambio en el cálculo de los porcentajes de aumentos jubilatorios, en los que el presidente Mauricio Macri decidió dar marcha atrás. "Nuestra coyuntura en términos de fortaleza política, desnuda más que en el pasado los errores que cometemos", añadió el funcionario. "Error con costos" Frigerio reconoció que el anuncio del cambio en el cálculo de los haberes jubilatorios "fue un error que generó costos. No somos un gobierno infalible. Errores los gobiernos cometen permanentemente", señaló. En tanto, en otras declaraciones vertidas a la prensa el funcionario sostuvo: "La mayor parte de la ciudadanía comparte que nuestra intencionalidad siempre es buena, que nunca hubo detrás de los errores que pudimos haber cometido una intencionalidad que afectara el bien público". Frigerio admitió: "Por supuesto que tenemos que tratar de cometer cada vez menos errores, insisto, de procedimiento, no de política", concluyó.